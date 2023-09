C’est le moment ou jamais de s’abonner au PlayStation Plus, les prix augmentent demain

Si vous n'avez pas encore opté pour l'abonnement PlayStation Plus de Sony, il vaut mieux s'y prendre maintenant, car à partir de 6 septembre, le tarif augmente pour tous les abonnements en formule un an.

Depuis quelque temps, de nombreuses plateformes de SVOD ont augmenté leur tarif, certains opérateurs mobiles aussi, et à maintenant, c’est Sony qui revoit le prix de ses abonnements PlayStation Plus, avec une sacrée hausse… Et l’heure tourne, puisque vous avez jusqu’à ce soir, avant le 06 septembre, pour profiter des tarifs basiques.

Que propose le PlayStation Plus ?

Un abonnement pour jouer en ligne

Des réductions et des contenus exclusifs

Le téléchargement gratuit de plusieurs jeux

Les trois abonnements PlayStation Plus sont amenés à augmenter à partir du 6 septembre 2023, mais il est encore de temps de profiter des prix de base pour les formules un an :

Le PS+ Essential est à 59,99 euros et va passer à 71,99 euros par an

et va passer à 71,99 euros par an L’extra est à 99,99 euros et va passer à 125,99 euros par an

et va passer à 125,99 euros par an Le Premium est à 119,99 euros et va passer à 151,99 euros par an

Trois offres PS+ pour satisfaire les joueurs

Que vous possédiez une PS4 ou une PS5, vous avez accès au service PlayStation Plus. Il regroupe trois offres d’abonnement destinées à être utilisées sur les consoles Sony, ainsi que sur PC. Ces forfaits regroupent ainsi les anciens services PlayStation Plus et PlayStation Now, et les avantages proposés sont nombreux : jeu en ligne, catalogue de jeux récents ou plus anciens, service de cloud, remises exclusives…

Au nombre de trois, l’Essential est le plus abordable. Il donne la possibilité de télécharger gratuitement deux à quatre jeux chaque mois, dont certains exclusifs à la PS5. Vous pourrez obtenir des réductions sur des jeux ou DLC dans le PS Store, stocker vos sauvegardes dans le cloud (avec 100 Go d’espace), profiter d’un accès au jeu en ligne pour jouer en co-op ou en multi avec vos amis ou d’autres joueurs du monde entier, et même bénéficier du jeu en partage avec certains titres, ce qui vous permettra de jouer avec vos amis à distance à un même jeu, sans qu’ils aient besoin de posséder le jeu pour y jouer avec vous.

Le deuxième abonnement est nommé Extra, celui-ci reprend l’offre Essential, avec quelques fonctionnalités en plus : 400 jeux PS4 et PS5 supplémentaires, issus du catalogue PlayStation Studios, mais aussi d’éditeurs tiers, peuvent être téléchargés. Un catalogue Ubisoft+ Classics est aussi disponible. Le dernier, le Premium, dipose des avantages des deux abonnements précédents, avec 340 titres supplémentaires, dont des jeux PS3, des classiques PlayStation et même PSP, qui pourront être lancés en streaming dans le cloud. Vous aurez également accès à des versions d’essai en durée limitée sur certains nouveaux titres.

Si vous voulez comparer la PlayStation avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures consoles de jeux en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

