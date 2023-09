Logitech G502 X Plus : la reine des souris sans fil atteint son prix le plus bas sur Amazon

Véritable référence dans le domaine des périphériques gaming, la Logitech G502 en a connu du chemin depuis la sortie d'une certaine Proteus Core en 2014. Le modèle a ensuite fait l'objet d'améliorations régulières jusqu'à arriver à cette Logitech G502 X Plus, considérée aujourd'hui comme étant la meilleure souris sans fil du marché. Cette souris particulièrement prisée des gamers atteint son prix le plus bas chez Amazon, à 99,99 euros.

Quand on monte son setup, la souris est un Ă©lĂ©ment Ă prendre autant en considĂ©ration que l’Ă©cran, le clavier ou le casque et doit ĂŞtre capable de rĂ©pondre Ă deux critères essentiels : confort et rĂ©activitĂ©. Deux points sur lesquels Logitech n’a cessĂ© de s’amĂ©liorer depuis des annĂ©es jusqu’Ă atteindre le faĂ®te de son savoir-faire avec la G502 X Plus. Pendant une durĂ©e limitĂ©e, cette souris sans fil profite d’une rĂ©duction de 22 % lui permettant d’atteindre son prix le plus bas chez Amazon.

Pourquoi la Logitech G502 X Plus est la reine

Légère et confortable à prendre en main

La liaison sans fil impeccable avec la technologie Lightspeed

13 boutons personnalisables

L’Ă©clairage RGB discret et personnalisable

Au lieu d’un prix barrĂ© de 127,99 euros, la Logitech G502 X Plus Lightspeed est maintenant disponible en promotion Ă 99,99 euros chez Amazon.

La souris qui met le paquet pour plaire aux gamers

Avant d’ĂŞtre une souris, la Logitech G502 X Plus est un petit joyau d’ergonomie. Le confort d’utilisation rĂ©side dans le grip au niveau du pouce et des patins PTFE qui assurent une glisse optimisĂ©e sur plusieurs types de surface. On peut s’Ă©tonner qu’elle soit plus lourde que son pendant filaire, mais son poids de 106 grammes est toujours plus lĂ©ger que ce que proposent certains concurrents comme Razer. Les gamers peuvent Ă©galement apprĂ©cier la touche RGB, visuellement rĂ©ussie tout en restant discrète.

Ă€ l’usage, la Logitech G502 X Plus offre d’excellentes performances grâce Ă son capteur optique HERO 25K que l’on retrouvait dĂ©jĂ dans la version filaire et dont la sensibilitĂ© peut s’Ă©lever jusqu’Ă 25600 DPI. Ă€ l’instar de plusieurs paramètres sur cette souris, la sensibilitĂ© est entièrement personnalisable sur le logiciel compagnon Logitech G Hub. La souris comprend Ă©galement un bouton DPI Shift afin que le niveau de prĂ©cision s’adapte Ă plusieurs types d’utilisation.

Personnalisable jusqu’Ă la moelle

Comme mentionnĂ© ci-dessus, la Logitech G502 X Plus s’accompagne d’un logiciel compagnon, Logitech G Hub, qui permet une personnalisation ultra-poussĂ©e du mulot. Les rĂ©glages par dĂ©faut sont dĂ©jĂ convaincants, mais il est toujours possible de changer la couleur de l’Ă©clairage RGB, la sensibilitĂ© du capteur optique, d’assigner des raccourcis clavier ou autres commandes Ă ses 13 boutons et d’enregistrer plusieurs configurations diffĂ©rentes. Cette version du pilote rajoute mĂŞme des rĂ©glages d’Ă©conomie d’Ă©nergie.

Enfin, la Logitech G502 X Plus se base sur la technologie Lightspeed qui serait plus performante que la gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente de souris, de l’ordre de 68 % d’après le constructeur suisse. Sa rĂ©activitĂ© est sans Ă©gale, ce qui est une des raisons pour lesquelles elle est particulièrement prisĂ©e des gamers puisque rĂ©active et tout Ă fait adaptĂ©e pour jouer aux FPS. Enfin, Logitech annonce une autonomie de 40 heures avec l’Ă©clairage RGB et jusqu’Ă 130 heures sans l’Ă©clairage.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Logitech G502 X Plus.

Afin de comparer la Logitech G502 X Plus Lightspeed avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures souris gaming du moment.

