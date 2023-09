Sony HT-X8500 : cette barre de son premium compatible Dolby Atmos est à -40 %

Elle a beau être petite, la barre de son Sony HT-X8500 va rendre plus impactant et immersif vos films et séries, grâce à son double caisson de basses intégrés. Elle est aujourd'hui bien plus abordable et passe de 399 euros à 249 euros seulement.

Sony a conçu plusieurs gammes de barres de son efficace, qui permettent de booster considérablement la qualité sonore souvent moyenne des TV. Son modèle HT-X8500 a par exemple plusieurs atouts de son côté, comme sa compatibilité avec le Dolby Atmos et le DTS:X. Autre avantage, son prix qui chute de près de 40 % grâce à cette offre.

Les points forts de la Sony HT-X8500

Une barre de son fine et élégante

Puissante avec double caissons de basse intégré

Compatible DTS:X et Dolby Atmos

De base à 399 euros sur le site officiel, la barre de son Sony HT-X8500 est proposée à 299 euros sur Amazon, mais avec 17 % de remise, elle passe à 249 euros seulement.

Petite en taille, mais puissante en son

Avec le modèle HT-X8500, Sony délivre un bel objet qui profite d’une bonne qualité de fabrication et du savoir-faire de la marque. Elle s’avère très discrète, que ce soit posé sur un meuble ou accrocher à un mur, d’autant qu’elle pèse 3 kg, ce qui la rend très légère et facile à déplacer. Elle peut s’installer devant la grande majorité des téléviseurs, et elle n’empiétera pas non plus sur le bas de l’image avec ses 7 cm de hauteur.

La barre de son Sony HT-X8500 propose ce que tous les amateurs de cinéma et de séries recherchent pour se plonger correctement dans leurs contenus : un effet surround, connu pour renforcer l’immersion. Pour permettre cela, Sony a opté pour une compatibilité avec les technologies Dolby Atmos, assurant un son vaste et immersif, et DTS:X, qui nous fera quant à elle profiter d’un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat bien enveloppant.

Une meilleure expérience audio

Son double caisson de basses délivre des basses profondes et puissantes, tandis que son rendu sonore 2.1 la rend bien plus performante que des enceintes TV. Sony a su exploiter au mieux le traitement du signal avec sa technologie Vertical Surround Engine, élargissant généreusement la scène sonore au-delà des dimensions physiques de la barre de son. Elle est ainsi capable de simuler un rendu jusqu’à 7.1.2 canaux.

Pour ce qui est de la connectique, la Sony propose une sortie HDMI eARC, deux entrées HDMI,et une entrée optique. On peut également compter sur le Wi-Fie, et elle est également compatible Bluetooth pour vous permettre de diffuser le son de votre téléphone dessus afin d’en faire une bonne enceinte connectée domestique.

