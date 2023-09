OnePlus 11 : 250 € de réduction pour ce smartphone noté 9/10 dans nos colonnes

Alors que la hausse généralisée des prix touche le marché de la high-tech et que quasiment tous les smartphones ultra haut de gamme dépassent la barre des 1000 euros, OnePlus a cette année lancé une offensive avec ce flagship, le OnePlus 11. Malgré des caractéristiques dont il n'a pas à rougir face à des modèles ultra haut de gamme, ce smartphone est lancé pour (seulement !) 849 euros, et encore mieux, une promotion chez Cdiscount fait chuter son prix à 599 euros.

Début 2023, OnePlus lançait son nouveau fleuron, ce qui allait être sa vitrine technologique pour le reste de cette année marquée par une forte inflation. À 849 euros lors de son lancement, on aurait pu penser que le OnePlus 11 serait de moindre facture face aux cadors du marché. Et pourtant, il en impose, obtenant une très bonne note sur tous nos critères d’évaluation et une note finale de 9/10 dans notre test. Actuellement, ce foudre de guerre déjà à un excellent rapport qualité-prix voit son prix chuter de 250 euros aujourd’hui.

Pourquoi on recommande le OnePlus 11

Un bel écran en QHD+ rafraîchi à 120 Hz

Les performances du Snapdragon 8 Gen 2

OxygenOS 13 et 4 ans de MAJ Android

Une belle autonomie et la recharge rapide à 100 W

Au lieu de 849 euros habituellement, le OnePlus 11 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez Cdiscount.

Design premium et écran 2K au programme

Le OnePlus 11 est un smartphone au design premium, même si celui-ci est largement repris du OnePlus 10 Pro, et bien fini malgré une certification IP64 qui fait un peu pauvret sur cette tranche tarifaire. Le changement le plus marquant se situe au niveau du bloc photo qui adopte une forme circulaire au lieu d’un rectangle. L’écran de 6,7 pouces est tout aussi élégant, il s’agit d’une dalle AMOLED avec une définition QHD+ (3216 x 1440 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Concernant l’appareil photo, OnePlus s’est associé au spécialiste Hasselblad et propose la configuration suivante : un capteur grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 48 Mpx (f/2,2) et un téléobjectif x2 de 32 Mpx (f/2,0). Cet arsenal de capteurs a de quoi faire rêver, pourtant, le OnePlus 11 reste derrière la concurrence au même prix, comme le Google Pixel 7 Pro. Le téléobjectif a beau être bon, le grand-angle et l’ultra grand-angle se cassent la figure sur la gestion de l’exposition et la cohérence colorimétrique.

Des caractéristiques dignes de l’ultra haut de gamme

À l’instar des smartphones ultra haut de gamme de sa génération, le OnePlus 11 embarque le dernier SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, un monstre de puissance capable de faire tourner les jeux 3D sans broncher. Notons quelques épisodes de chauffe mais rien qui ne nous ait contrarié durant notre test. Dans cette version de 128 Go, il est associé à 8 Go de RAM LPDDR5X. Quant à la partie logicielle, on retrouve OxygenOS sous Android 13 qui propose une expérience plaisante et aussi agréable que ColorOS.

Pour conclure, l’autonomie du OnePlus 11 est à couper le souffle. Sa batterie de 5000 mAh est capable de tenir entre une journée et demie et deux jours selon l’usage que vous en faites. Même durant les sessions de jeux gourmands, le OnePlus 11 se montre économe en énergie, merci à l’efficience énergétique du Snapdragon 8 Gen 2. La recharge rapide de 100 W est tout aussi bluffante puisqu’elle refait le plein de la batterie en un peu plus de 20 minutes. Il faut toutefois noter une légère chauffe pendant la recharge, ainsi que l’absence de la recharge sans fil.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le OnePlus 11.

Afin de comparer le OnePlus 11 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones haut de gamme du moment.

