Cette prise connectée est enfin de retour à un très bon prix sur Amazon

La prise connectée est un objet qui vient simplifier votre quotidien. Comment ? En rendant vos objets électriques intelligents et les contrôler depuis votre smartphone ou votre voix. Si vous êtes intéressés, cette prise Tapo est en promotion à seulement 12,90 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez pouvoir activer vos appareils électriques à distance, ou simplement faire des économies d’énergie en programmant les heures de fonctionnement de vos équipements, il vaut mieux miser sur une prise connectée. La Tapo P110 fait partie de ces prises connectées que nous recommandons les yeux fermés, grâce à ces nombreuses options pratiques et elle ne coûte pas plus de 13 euros en ce moment.

Les points forts de la prise connectée Tapo

Une prise connectée simple à installer

Avec un suivi de votre consommation d’énergie

Des programmations simples à réaliser

De base à 19,90 euros, puis remisée à 14,90 euros, la prise connectée WiFi Tapo est disponible en promotion à 12,90 euros sur Amazon.

Un objet simple à utiliser

Cette prise Tapo a l’avantage d’être compact et peut très bien s’installer sur une multiprise. Discrète avec son revêtement blanc passe-partout, elle ne requiert aucun hub pour fonctionner : il faut simplement une connexion Wi-Fi pour la mettre en marche. Une fois branché, il vous faut ensuite télécharger l’application de Tapo qui vous explique comment configurer une prise.

La prise Tapo peut être utilisée avec une enceinte connectée si vous en possédez une ; elle est compatible avec les assistants Alexa et Google Home, mais pas avec Apple HomeKit. Ainsi, vous pourrez les contrôler à la voix en plus de pouvoir le faire à distance avec votre smartphone. Même si votre routeur est déconnecté d’Internet, vous pouvez toujours contrôler les prises avec votre smartphone à partir du moment où ce dernier se trouve sur le même réseau Wi-Fi.

Pratique au quotidien

Ses aspects les plus intéressants sont les nombreuses fonctionnalités qu’elle offre, car elle n’est pas simplement là pour éteindre et allumer un objet électrique. Vous pouvez programmer des périodes d’activité, pour que votre lampe de chevet s’allume avant que vous alliez au lit par exemple. Un minuteur et un programmateur peuvent très bien activer une machine à café. Pratique pour ne pas consommer de l’énergie inutilement. Et il sera possible de surveiller votre consommation d’énergie en temps réel sur l’application, et d’y faire quelques ajustements.

On trouve également un mode « Absent ». Ce dernier s’avère utile si vous n’êtes pas chez vous : une fois activée, la prise simulera une présence en allumant un appareil (luminaire, radio) de manière aléatoire, pour dissuader de potentiels cambrioleurs. Il existe des tas et des tas de scénarios ; il vous revient donc d’imaginer comment utiliser cette prise connectée de la meilleure des façons.

