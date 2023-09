Arlo Essential : -40 % pour ce pack de deux caméras de surveillance connectées

Une caméra de surveillance connectée est une bonne solution pour s'absenter de chez soi l'esprit serein, car non seulement il est possible de voir ce qui s'y passe à distance mais aussi grâce aux nombreuses fonctionnalités de sécurité tels qu'une alarme et un détecteur de mouvements intégrés. Si c'est dans votre to-buy list, alors il est temps de faire des affaires avec ce pack de deux caméras Arlo Essential Spotlight en promotion à 149,99 euros au lieu de 249,99 euros chez Amazon.

Arlo est un constructeur américain bien implanté sur le marché des solutions de sécurité connectée et même si la plupart de ses produits sont onéreux, comme l’Arlo Essential Spotlight qui est pourtant un modèle de base. Cette caméra intègre tout un tas de fonctionnalités essentielles pour s’absenter l’esprit serein tout en ayant un design bien fini. Heureusement, une promotion pointe le bout de son nez de temps en temps, ce qui est le cas en ce moment avec ce pack de deux caméras à -40 %.

L’Arlo Essential Spotlight en résumé

Une caméra de surveillance sans fil, et donc simple à installer

Capable de filmer en 1080p sur un angle de 130°

Vision nocturne, détecteur de mouvements, projecteur et alarme intégrés

Au lieu de 249,99 euros habituellement, le pack de deux Arlo Essential Spotlight est maintenant disponible en promotion à 149,99 euros chez Amazon.

Une caméra qui ne se fait pas prier pour l’installation

En plus de reprendre le design et les excellentes finitions des modèles haut de gamme, l’Arlo Essential Spotlight est particulièrement simple à installer, merci aux prouesses du sans-fil ! Pas besoin de se casser la tête sur l’endroit où la fixer, il suffit de la visser à un support prévu à cet effet, sur un mur ou un plafond, et le tour est joué. Pas non plus besoin de la mettre à l’abri, d’après le constructeur, l’Arlo Essential Spotligh est conçue avec le même matériau utilisé pour fabriquer le verre pare-balles, elle a également une certification IP65 et résiste aux températures extrêmes.

Si la plupart des caméras du constructeur sont capables de filmer en 4K, celle-ci se contente de la Full HD (1920 x 1080 pixels) mais cela reste suffisant pour une grande partie des situations. De plus, le mode HDR permet d’obtenir une image plus détaillée et plus claire et son angle de vision de 130° permet d’avoir une vue d’ensemble plus étendue. Les images enregistrées peuvent être stockées localement ou sur le cloud Arlo Secure. Une période d’essai de 90 jours est inclus à l’achat.

Toute une panoplie de fonctionnalités pour un haut niveau de sécurité

L’Arlo Essential Spotlight ne se contente pas d’une image de bonne qualité, comme son nom l’indique, elle embarque notamment un détecteur de mouvements ainsi qu’un projecteur puissant qui s’allume lorsqu’un mouvement suspect est détecté. Lorsque cela arrive, une notification est envoyée sur le smartphone. Enfin, l’Arlo Essential Spotlight est également dotée de la vision nocturne, l’image est moins lisible que de jour, mais un visage peut toujours être reconnaissable à bonne distance.

Si l’Arlo Essential Spotlight est une extension de l’œil, il est aussi un prolongement de la bouche. Grâce au micro et au haut-parleur intégré dans la caméra, il est possible de communiquer par son intermédiaire, pour expliquer à un livreur où déposer un colis ou dire à un intrus de décamper. Bien sûr, il est possible de voir tout ce qui se passe sur son smartphone via l’application d’Arlo, définir des zones d’activité à surveiller plus efficacement, et Alexa et Google Assistant sont également de la partie pour pouvoir jeter un œil au flux vidéo d’une simple commande vocale.

Afin de comparer l’Arlo Essential Spotlight avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures caméras de surveillances connectées du moment.

