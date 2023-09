Roborock Q8 Max+ : déjà 42 % de remise pour ce nouveau robot aspirateur 2-en-1

Nouvelle référence chez Roborock, le Q8 Max+ est un aspirateur robot 2-en-1 puissant, avec une station d’auto vidage qui va vous simplifier votre quotidien. Bonne nouvelle : il est à 479 euros, contre 819 euros de base.

Les robots aspirateurs sont d’excellents moyens de dispenser de passer l’aspirateur. En choisissant le Q8 Max+ de Roborock, vous allez pouvoir non seulement éliminer la poussière sur vos sols, mais aussi de les laver. Il est aussi bourré de capteurs pour se repérer et identifier les obstacles aisément. Il a tout pour plaire, et encore plus maintenant qu’il coûte 340 euros de moins.

Les atouts du Roborock Q8 Max Plus

Un aspirateur 2-en-1 avec une base d’auto-vidage

Une bonne puissance d’aspiration

Un système de cartographie efficace

Au lieu d’un prix de lancement à 819 euros, le Roborock Q8 Max Plus se négocie aujourd’hui à seulement 479 euros sur Cdiscount.

Un nettoyage 2-en-1 efficace

Le Q8 Max+ vient rejoindre le catalogue fourni de Roborock, et s’équipe d’une technologie de double brosse en caoutchouc pour collecter jusqu’à 20 % plus de poils/cheveux sur les moquettes et tapis. La marque va encore plus loin et propose une puissance d’aspiration de 5 500 Pa, contre 4 200 Pa sur le modèle précédent. Grâce à cela, le robot peut récupérer la plupart des saletés et débris sur différents types de sols.

Il aspire non seulement la poussière, mais il fait aussi office de serpillère — pour éliminer les tâches incrustées. On compte 30 niveaux de débits d’eaux, qui va permettre de régler le débit en fonction du type de sol. Le Q8 Max+ va pouvoir éviter de trop mouiller, par exemple un tapis et adapter la puissance. Sa grande force repose sur son dock de station de vidage. Pour vous faciliter le travail, le bac à poussière se vide automatiquement. La firme annonce 7 semaines avant de devoir vider le sac qui se remplace facilement.

Un modèle plus intelligent, plus précis …

Pour naviguer facilement dans votre maison, Roborock intègre dans son robot un télémètre laser avec en plus une torche à l’avant pour lui permettre de se repérer et d’identifier les obstacles. Cette nouvelle référence est capable de créer une carte six fois plus vite que les précédents modèles. Depuis l’application, il est possible d’y ajouter des meubles pour créer une représentation plus fidèle de votre foyer. Bien évidemment, vous pouvez personnaliser les routines de votre aspirateur, planifier le nettoyage de certaines pièces à un créneau précis, ou encore interdire des zones. Le constructeur propose même une recharge qui se cale sur les périodes où l’électricité est la moins chère.

Enfin, côté autonomie, le modèle Q8 Max+ intègre une batterie de 5 200 mAh. Cela permet, en théorie, à l’aspirateur d’être utilisé pendant 4 h avant de nécessiter un retour au socle. Cela devrait laisser le temps à l’appareil de nettoyer toute la poussière avant de retourner à sa base. Pour le recharger entièrement, comptez à peu près trois heures. Gardez à l’esprit que c’est un aspirateur autonome, qui retournera, tout seul comme un grand, à sa station de recharge avant de repartir à la chasse aux poussières.

