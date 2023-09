Un TV 4K de 58 pouces à moins de 400 € ? C’est le super deal que propose Boulanger

Avoir un écran 4K dans son salon sans dépenser des mille et des cents est possible à condition de bien chercher, il est vrai que la facture peut vite grimper avec une dalle OLED ou QLED mais ce n'est pas forcément le cas des dalles LED. Preuve en est avec ce TV Hisense de 58 pouces qui voit son prix chuter de 499 euros à 399 euros chez Boulanger.

Pour trouver un TV au meilleur rapport qualité-prix possible, il faut généralement se tourner vers les constructeurs chinois comme Xiaomi, TCL et Hisense. Il est souvent possible d’y trouver un bel écran 4K doté des dernières technologies d’affichage pour moins de 1 000 euros, sans pour autant égaliser les leaders Samsung et LG en matière de savoir-faire. Il n’empêche qu’on peut se satisfaire de ce Hisense 58A6K moins cher de 100 euros si on n’est pas à la recherche du haut de gamme.

Le Hisense 58A6K en quelques points

Un écran LED de 58 pouces en 4K

HDR10+ et DTS Virtual:X au programme

Une fonction Smart TV avec Vidaa U6.0

Au lieu d’un prix barré de 499 euros, le Hisense 58A6K est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Boulanger.

Un TV pas cher avec une belle qualité d’image

Il a beau ne coûter que 499 euros hors promotion, cela n’empêche manifestement pas le Hisense 58A6K d’être un TV élégant avec ce design sobre réduisant les bordures de l’écran au strict minimum. Ce TV de 58 pouces (diagonale de 146 cm) convient mieux aux salons et chambres de petite ou moyenne taille afin de ne pas avoir un trop grand recul et profiter au mieux de sa définition en 4K (3840 x 2160 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz maximum.

Hisense a opté ici pour la LED comme technologie d’affichage, il s’agit de la moins coûteuse et de la moins qualitative en termes de luminosité et de rapport de contraste, mais c’est aussi la moins énergivore. Mais le Hisense 58A6K se rattrape avec des traitements d’image comme le Dolby Vision, le HDR HLG et le HDR10+. Ces derniers étendent la plage de luminosité de l’affichage pour obtenir des images plus contrastées et plus détaillées. L’audio se base sur un système 2×8 W RMS compatible avec DTS Virtual:X qui simule un son immersif.

Quelques concessions à ce prix

À ce prix, il faut évidemment s’attendre à ce que ce TV ne remplisse pas toutes les charges que l’on exigerait d’un modèle haut de gamme, c’est le cas du gaming en 4K 120 FPS, la faute à l’absence de la norme 2.1 sur les ports HDMI. Jouer à un jeu vidéo sur ce TV reste envisageable et il est au mieux possible de profiter de l’ALLM qui réduit le plus possible l’input lag ainsi que du VRR qui synchronise la puissance de la console avec l’affichage, mais la fréquence d’images ne peut aller au-delà de 60 FPS.

Pourtant, tout n’est pas sombre puisque le Hisense 58A6K profite des fonctions d’une Smart TV, il tourne sous Vidaa U6.0, une interface basée sur Linux qui mise tout sur la simplicité et la rapidité dans les recherches. Il donne également accès aux principales applications et plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Rakuten TV, etc… Et si la recherche par télécommande est trop fastidieuse, il est possible de contrôler le TV à la voix grâce à sa compatibilité avec les assistants Alexa, Google Assistant et Vidaa Voice.

