Xiaomi Mi TV Stick : le dongle HDMI sous Android TV est de retour à petit prix

Efficace et pas cher, le Xiaomi Mi TV Stick donne à n'importe quel téléviseur des fonctionnalités « Smart ». D'ailleurs, il est aujourd'hui encore moins cher que d'habitude puisqu'on le trouve à seulement 29 euros, contre 49 euros à sa sortie.

Amazon vient tout juste d’annoncer ses nouvelles clés HDMI, la Fire TV Stick 4K et la Fire Stick 4K Max, mais ce ne sont pas ces dongles qui nous intéressent, c’est plutôt celui de Xiaomi. Le Mi TV Stick conçue par la marque chinoise permet de profiter des fonctionnalités d’une Smart TV, et cela, pour pas cher. En ce moment, il perd 20 euros de son prix et devient l’une des solutions les plus abordables pour connecter son téléviseur.

Le Xiaomi Mi TV Stick, c’est quoi ?

Une clé HDMI discrète et compacte

Donne accès à Android TV et ses avantages

La fonction Chromecast intégrée

Pour obtenir le Xiaomi Mi TV Stick, il faut normalement débourser 49,99 euros, mais en ce moment, on trouve le dongle HDMI de la marque chinoise en promotion à seulement 29,99 euros sur le site d’AliExpress.

Un dongle HDMI pratique, limité en FHD

Le Xiaomi Mi TV Stick est la première clé HDMI conçue par la marque. Elle vient se connecter tout simplement à l’arrière de votre téléviseur, sans avoir besoin de votre smartphone ou tablette pour y accéder.

Ce dongle propose l’essentiel. Pas de 4K à l’horizon, et ne prend pas le Dolby Vision, HDR10+, mais affiche une définition Full HD à 60 images par seconde. Rien de rédhibitoire, surtout à ce prix-là, mais si vous voulez en profiter, il faudra plutôt se diriger vers le modèle 4K. Elle suffit tout de même à transformer, à prix tout doux, votre télévision en Smart TV.

Une expérience fluide grâce à Android TV

Avec le dongle Xiaomi Mi TV Stick, on a droit à l’un des meilleurs systèmes d’exploitation : Android TV (9) avec l’ensemble de ses services. Il est donc possible d’avoir accès au Play Store de Google et ses centaines d’applications. Bien évidemment, les applications de streaming vidéo sont disponibles et se trouvent même directement depuis la télécommande (seulement Netflix, Prime Video). L’OS pourra même vous proposer des recommandations sur la page d’accueil.

On apprécie également la compatibilité avec Google Assistant qui va permettre de contrôler tous vos objets connectés à domicile, ou encore de chercher une vidéo en particulier. Mieux encore, on retrouve la fonctionnalité Chromecast, qui permet de diffuser du contenu à partir de votre smartphone sur votre TV.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Mi TV Stick.

Si le dongle HDMI de Xiaomi ne vous a pas convaincu, il existe d’autres modèles pour connecter votre téléviseur. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter notre guide d’achat des meilleurs boîtiers multimédias du moment.

