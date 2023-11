À moins de 5 €, cette batterie externe Samsung devient un accessoire indispensable

Quand on a un smartphone qui peut tomber à plat n'importe quand dans la journée, une batterie externe devient un accessoire indispensable et qui peut nous sauver la mise dans bien des situations. Ce modèle de Samsung convient à tous types de smartphone, même les modèles haut de gamme, avec sa capacité de 10 000 mAh et sa puissance de recharge de 25 W. Au lieu de 49,99 euros, cette batterie Samsung Powerbank est disponible à seulement 4,99 euros chez Amazon, la Fnac et Darty.

En vacances ou en déplacement professionnel, une batterie externe peut être très utile. Quand bien même l’autonomie des smartphones s’améliore de plus en plus, on n’est jamais à l’abri de tomber à court de jus à un moment inopiné. Signée Samsung, cette batterie Powerbank de 10 000 mAh est une valeur sûre et grâce à une offre de remboursement de 20 euros, il est aujourd’hui possible de l’obtenir pour moins de 5 euros.

La Samsung Powerbank en bref

Une capacité de 10 000 mAh

Une puissance de recharge de 25 W

Dotée de deux ports USB-C

Au lieu de 49,99 euros habituellement, la Samsung Powerbank est maintenant disponible en promotion à 4,99 euros chez la Fnac, Darty et Amazon, d’une part grâce à une réduction de 25 euros et d’autre part avec cette offre de remboursement de 20 euros.

Une batterie externe à emmener partout

Avec son format compact et un poids de seulement 210 grammes, cette batterie externe ne prend pas beaucoup de place dans un sac ou même la poche d’un pantalon. Il est donc possible de l’emmener partout, mais en revanche, il ne faut pas oublier les câbles de recharge puisque la Samsung Powerbank ne fonctionne qu’en filaire, elle n’est pas compatible avec la technologie de recharge sans fil Qi. La tranche inférieure accueille deux ports USB-C ainsi qu’un bouton d’allumage et les voyants LED indiquant la capacité restante.

La Samsung Powerbank est dotée d’une capacité de 10 000 mAh, sachant que la plupart des smartphones récents embarquent un accumulateur de 5000 mAh, c’est assez pour les recharger de 0 à 100 % deux fois avant que la batterie n’ait à son tour besoin d’être rechargée. Il est même possible de recharger jusqu’à deux appareils en même temps mais lorsque cela arrive, la puissance de sortie est partagée, prolongeant le temps de recharge.

La charge rapide mais avec fil

Comme indiqué plus haut, la Samsung Powerbank n’est pas compatible avec la recharge sans fil Qi, il faut donc être équipé d’un câble USB-C pour pouvoir en profiter. D’après le constructeur sud-coréen, la puissance de recharge s’élève à 25 W. Cela paraît peu, mais c’est en réalité bien suffisant pour la plupart des smartphones haut de gamme, comme les derniers iPhone, Google Pixel ou le Samsung Galaxy S23.

Enfin, ce n’est pas parce qu’elle a été conçue par Samsung que cette batterie externe est réservée uniquement aux appareils Samsung. Il est tout aussi possible de l’utiliser pour des écouteurs sans fil Huawei, un bracelet connecté Xiaomi ou même le dernier iPhone 15, d’autant plus que ce dernier facilite la mise en adoptant le port USB-C. Cette batterie est universelle, et à ce prix inférieur à 10 euros, autant en profiter, même si l’on ne possède pas d’appareil Samsung.

