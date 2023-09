LG XBOOM 360 XO3 : cette puissante enceinte lumineuse est à moitié prix pendant les French Days

Avec son système d’éclairage par LED paramétrable, l'enceinte Bluetooth LG XBOOM 360 XO3 est un modèle plutôt atypique avec de bons atouts. Mais c'est bel et bien à moitié prix qu'on la recommande davantage, comme actuellement : pendant les French Days, la Fnac et Darty la proposent en effet à 149 euros au lieu de 299 euros.

Sur le marché de l’audio, difficile de se démarquer parmi la pléthore d’enceintes Bluetooth. Pour faire la différence avec son modèle XBOOM 360 XO3, LG a donc misé sur un système d’éclairage d’ambiance installé au sommet de l’enceinte qui peut diffuser une douce lumière personnalisable à 360°. Auréolée d’un prix d’innovation du CES 2023, cette enceinte Bluetooth ne ressemble à aucune autre grâce à son design, qui permet d’ailleurs de compenser des performances acoustiques un peu moyennes. On la recommande tout de même en ces French Days, puisqu’elle est (enfin) à moitié prix.

Les points essentiels de la LG XBOOM 360 XO3

Un design atypique

Un système lumineux personnalisable

Un son omnidirectionnel

Initialement affichée à 299 euros, l’enceinte LG XBOOM 360 XO3 est désormais proposée à 149 euros à la Fnac et chez Darty.

Un look atypique et lumineux

Avec son corps à mi-chemin entre le cylindre et le cône, qui ressemble en fait à une grosse goutte, l’enceinte Bluetooth LG XBOOM 360 XO3 a un design réellement atypique, qui devrait faire son petit effet dans un salon ou même en extérieur, grâce à sa certification IP54 qui la rend résistante aux projections d’eau (ce qui ne suffit pas pour l’immerger, attention) et à la poussière. Le tout est recouvert de tissu et une zone tactile est présente sur le sommet. On apprécie aussi l’entrée mini-jack 3,5 mm, pratique pour connecter une source analogique comme une radio.

Mais là où son apparence diffère réellement de celles des autres enceintes, c’est bien sûr au niveau de son système d’éclairage d’ambiance installé à son sommet. Plusieurs LEDs produisent ainsi une lumière tamisée à 360°, et sur l’application LG XBOOM, il est même possible d’avoir accès à plusieurs profils lumineux personnalisables, ainsi qu’à un variateur d’intensité. Des profils Party, Nature et Ambiant sont aussi disponibles. Un mode Bonne nuit modifie quant à lui automatiquement les couleurs afin de favoriser l’endormissement. Globalement, l’enceinte propose pas moins de 16 millions de couleurs pour une ambiance chaleureuse entièrement personnalisée.

Un audio moyen et une autonomie satisfaisante

Côté audio, l’enceinte LG XBOOM 360 XO3 embarque un système acoustique à 3 voies et peut diffuser le son à 360°. Si cette référence semble disposer d’un post-traitement audio avec mise en exergue de certains sons, ce qui lui confère une séparation des plans sonores assez singulière et qui permet au son d’avoir une profondeur souvent palpable, les basses fréquences manquent de leur côté d’extension, tandis que la dynamique et les timbres sont discutables en raison de colorations marquées du grave à l’aigu. Bref, on se console heureusement avec la connexion Bluetooth très stable, qui est d’ailleurs multipoint avec support des codecs SBC et AAC.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, nous avons pu, au cours de notre test, utiliser l’enceinte durant 19h avec un iPhone à mi-volume et LED allumées (mode ambiant), ce qui est très appréciable. Petit bémol tout de même pour le temps de charge de 5h, trop long.

Si vous souhaitez en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la LG XBOOM 360 XO3.

