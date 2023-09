French Days : excellents deals sur les smartphones Apple, Samsung, Xiaomi et Honor

L'envie vous a traversé l'esprit de profiter de l'événement commercial des French Days pour changer votre smartphone à moindre coût ? Eh bien, vous êtes au bon endroit ! Chez Frandroid, les smartphones sont notre spécialité et nous avons réuni les meilleures offres dans cet article.

Les smartphones sont de véritables compagnons du quotidien. Il ne quitte pratiquement jamais notre poche ou notre sac à main et il peut en revanche vite devenir ennuyant s’il commence à ralentir, ou pire, avoir des bugs. On vous conseillera bien évidemment la réparation avant de vous lancer dans un nouvel achat, mais si vous n’avez plus de solutions, un événement comme les French Days est le meilleur moyen de faire des économies sur son nouveau téléphone. Nous avons regroupé quelques références à prix canon juste en dessous qui font partie des meilleurs smartphones du marché.

Les meilleures offres smartphones des French Days

Apple iPhone 15

Lors de la keynote annuelle de septembre, Apple a dévoilé plusieurs nouveaux produits, parmi lesquels les nouvelles Apple Watch Series 9 et Ultra 2 ou encore un modèle USB-C pour les AirPods Pro 2. Mais les références qui ont attiré tous les regards, ce sont évidemment les nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Ces smartphones tant attendus apportent tous leur lot de nouveautés qui devraient plaire aux amateurs de la marque à la Pomme.

Les points forts de l’iPhone 15

Un écran de 6,1 pouces SuperRetinaXDR à 60 Hz

Une puce A16 Bionic

L’arrivée du Dynamic Island

De l’USB-C

Lancé à 969 euros, l’iPhone 15 (128 Go) est actuellement proposé à 914,99 euros sur Rakuten. Il s’agit là du modèle chinois, garanti durant 24 mois. De plus, en adhérant au Club R, vous aurez droit à 73,20 euros offerts sur votre prochaine commande.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

Réputé pour être le maître de céans du segment de l’entrée de gamme, Xiaomi en a surpris plus d’un avec ce Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, un smartphone d’entrée de gamme aux accents premium et lancé à quasiment 500 euros. À ce prix, on s’attend évidemment à des prestations supérieures, mais le rapport qualité-prix est-il toujours présent ? En tout cas, il l’est sûrement pendant ces French Days durant lesquels ce smartphone est quasi à moitié prix.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus en quelques points

Un bel écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Le SoC MediaTek Dimensity 1080 capable de lancer des jeux en 3D

Une bonne autonomie avec une recharge à 120 W

Au lieu de 499 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est maintenant disponible en promotion à 274,99 euros chez Cdiscount, en partie grâce au code promo 25DES299.

Apple iPhone 14 Pro Max

Même si la gamme des iPhone 15 est disponible à la vente, les iPhone 14 Pro et Pro Max restent intéressants à plus d’un titre puisqu’ils sont aujourd’hui encore parmi les smartphones les mieux finis et les plus puissants du marché. Mais l’excellence, ça se paye, et les produits Apple ne profitent pas souvent d’une promotion.

Les atouts de l’Apple iPhone 14 Pro Max

Un écran très fluide et très lumineux

Les performances ultimes de la puce A16 Bionic

La Dynamic Island, intuitive et agréable à regarder

Une autonomie de compétition, même en mode Always-On

Au lieu de 1 479 euros habituellement, l’Apple iPhone 14 Pro Max est maintenant disponible en promotion à 1 229 euros chez la Fnac et Darty.

Pack Honor

Pendant ces French Days, il est possible de dénicher des packs de produits tech récents au prix réellement avantageux. C’est par exemple le cas chez Honor, qui propose sur son site un kit qui devrait intéresser les budgets restreints : pour moins de 360 euros, vous pourrez ainsi acquérir le smartphone d’entrée de gamme Honor 90 Lite ainsi que la tablette Android Honor Pad X9.

Ce qu’il faut retenir de ce pack Honor

Un smartphone abordable avec un capteur photo 100 Mpx

Une tablette avec un écran FHD+ et 120 Hz

De bons rapports performances/prix

Alors que l’ensemble reviendrait normalement à 449,80 euros, le pack comprenant un Honor 90 Lite et une tablette Honor Pad X9 est désormais proposé à 359,80 euros sur le site de Honor. Sur la page du Honor 90 Lite, il vous faudra simplement cocher la Honor Pad X9 dans l’onglet « Produits recommandés ».

Xiaomi 13T

Comme tous les ans depuis la génération des Xiaomi Mi 9, le constructeur chinois sort une deuxième série de smartphones haut de gamme quelques mois. Il s’agit des gammes T, des smartphones qui reprennent les caractéristiques de la série précédente qui ont le mieux fonctionné et qui sont ensuite proposés à un tarif plus accessible.

Le Xiaomi 13T en quelques points

Un magnifique écran AMOLED en QHD+

Une certification IP68 (enfin !)

Un processeur MediaTek Dimensity 8200 Ultra

La recharge rapide à 67 W

Au lieu de 649 euros habituellement, le Xiaomi 13T est maintenant disponible en promotion à 449 euros chez Rue du Commerce, d’une part grâce à une remise immédiate de 100 euros au panier, et d’autre part grâce à un bonus reprise de 100 euros pour la reprise d’un ancien appareil.

Honor 90

Arrivé cette année sur le marché en France, le Honor 90 a succédé à l’honorable Honor 70, le Honor 80 n’étant jamais sorti dans notre pays. Ce nouveau smartphone vient donc avec de sérieux arguments, comme un capteur principal de 200 mégapixels et un écran AMOLED 120 Hz qui a tout d’une dalle premium. Des atouts qui sont encore plus tentants avec une baisse de prix, comme pendant ces French Days.

Les points essentiels du Honor 90 5G

Un design élégant

Un écran AMOLED 120 Hz

Un capteur principal de 200 mégapixels

Une puce Snapdragon 7 Gen 1

Initialement affiché à 599 euros lors de sa sortie, le Honor 90 5G (256 Go) est désormais vendu à 374 euros chez Cdiscount grâce au code promo 25DES299.

Xiaomi Redmi Note 12 4G

Le Redmi Note 12 est l’actuelle référence entrée de gamme chez Xiaomi. C’est un smartphone fonctionnel qui sait être suffisant pour de nombreux usages, et plaît surtout pour son écran Oled 120 Hz. On le recommande chaudement, surtout maintenant qu’il ne coûte pas plus de 135 euros pendant les French Days.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 12

Un superbe écran Oled

Une puce suffisante pour de nombreux usages

Une bonne charge rapide (33W)

Au lieu de 199 euros, le Xiaomi Redmi Note 12 4G (6 + 128 Go) est proposé à 159,99 euros sur le site Cdiscount, mais en appliquant le code 15DES149, le téléphone passe à 144,99 euros seulement.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Jusqu’ici, les Fan Edition des Samsung Galaxy ont toujours eu du succès, et pour cause, ces smartphones proposent une configuration solide à prix moindre. Le dernier modèle en date est le Galaxy S21 FE, Samsung ayant fait l’impasse sur le S22 FE et le S23 FE se faisant encore attendre, mais il est question ici du S20 FE 5G qui a été noté 9/10 dans nos colonnes à l’époque de sa sortie, en octobre 2020. En cette période de French Days, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est moins cher de 500 euros par rapport à son lancement.

Les atouts du Samsung Galaxy S20 FE 5G

Un bel écran Super AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Les bonnes performances du Snapdragon 865

L’expérience utilisateur intuitive avec One UI

Une batterie de 4 500 mAh avec une bonne autonomie

Lancé à 759 euros, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est maintenant disponible en promotion à 212 euros chez Cdiscount, en partie grâce au code promo 15DES149.

Samsung Galaxy A54

La gamme des Galaxy A propose des appareils de qualité, et le successeur du Galaxy A53 ne déçoit pas, bien au contraire. Il est le meilleur smartphone à moins de 500 euros et répond à toutes les exigences à ce prix. La bonne nouvelle, c’est que pendant les French Days, il perd près de 200 euros de son prix.

L’essentiel à retenir du Samsung Galaxy A54

Un écran digne d’un haut de gamme

Quatre mises à jour majeures d’Android

Deux jours d’autonomie, Ã l’aise

Le Samsung Galaxy A54 est disponible au prix de 499 euros, mais durant les French Days, on le trouve à 339 euros sur le site Rakuten.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Xiaomi a présenté un bon nombre de smartphones de la dernière gamme Redmi Note. On retrouve le Redmi Note 12 Pro en version 5G qui revient aux fondamentaux, en proposant une expérience équilibrée et des performances globalement satisfaisantes. À l’occasion des French Days, il devient plus intéressant dans ce pack remisé à 18 % avec l’enceinte connectée Smart Control IR offerte.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, c’est quoi ?

Un bel écran Amoled, bien calibré et fluide

Un SoC MediaTek qui offre de très belles prestations

Un chargeur de 67 W

De base à 399 euros, le pack Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G avec l’enceinte connectée Xiaomi Smart Speaker IR Control se trouve en promotion à 329 euros sur le site de la Fnac, mais également sur le site Darty.

On le trouve aussi seul à 224,99 euros sur Cdiscount avec le code promo 15DES149.

Apple iPhone 14 Pro

Ça y est, c’est fait, l’iPhone 15 est disponible sur les étals de nos marchands préférés de la high-tech, mais ce n’est pas pour autant que la gamme des iPhone 14 doit être renvoyée au néant d’où elle en est sortie. Vu le peu de différences entre les iPhone 14 Pro et les iPhone 15, certains pourraient voir les premiers comme un substitut acceptable aux seconds. Un substitut plus abordable même puisque l’iPhone 14 Pro dans sa version de 256 Go profite d’une réduction de 310 euros par rapport à son prix de lancement.

L’Apple iPhone 14 Pro en quelques points

Un écran OLED irréprochable

Les excellentes performances de la puce A16 Bionic

La Dynamic Island

iOS 16 qui n’a rien à envier à Android

Au lieu de 1 459 euros habituellement, l’Apple iPhone 14 Pro (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 1 149 euros chez Darty.

Pour ne rien rater des French Days de septembre 2023

L’édition de septembre pour les French Days a officiellement commencé depuis le mardi 26 septembre 2023 en France et se termine lundi prochain, soit le 2 octobre. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchand

Les French Days par catégorie

Les French Days par marque

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.