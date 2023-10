Les prix dégringolent côté TV 4K (OLED, QLED ou LCD) pour la fin des French Days

Vous attendiez les French Days pour enfin changer votre TV ? Le moment est enfin arrivé : les prix de nombreuses références ont baissé, et pour vous y retrouver parmi la foule de références, Frandroid vous a sélectionné les meilleures offres.

Les French Days ont été lancés ce mardi 26 septembre, et les promotions coulent déjà à flots. Smartphones, PC portables, tablettes, téléviseurs. Et si vous souhaitez faire l’acquisition d’un nouveau TV, attention tous les téléviseurs ne se valent pas et certains modèles sont même à éviter. Pour vous aider à bien choisir, nous avons donc fait le tri et choisi les modèles en promotions qui valent le coup.

Les meilleures offres TV 4K des French Days

TV LG OLED65C3 + barre de son LG SC9S

Cette année, la série de TV LG C2 a laissé place à la gamme C3. Si les modèles de cette dernière reprennent les mêmes dalles que les précédentes versions, les images diffusées sont tout de même bien plus lumineuses, en plus de profiter d’un traitement bien plus efficace grâce au nouveau processeur de la marque. Les TV LG OLED C3 ont bien d’autres atouts, notamment le modèle de 65 pouces, lequel est remisé dans un pack avec une barre de son LG avec près de 1 900 euros de remise.

Ce que propose le pack LG OLED65C3 + SC9S

Une dalle OLED de 65 pouces plus lumineuse

Le processeur Alpha 9 Gen 6 plus performant qu’auparavant

La présence de 4 entrées HDMI 2.1 QMS et webOS 23 plus rapide

Une barre de son puissante avec un caisson de base

Avec un prix de départ à 3 898 euros, le pack comprenant le téléviseur LG OLED65C3 + la barre de son LG SC9S revient à 2 045 euros grâce à un code promo 4FIVE3923 couplé à une ODR.

TCL 65MQLED80

TCL dispose d’un catalogue de téléviseurs bien diversifié. De l’entrée de gamme au plus premium, les références de la marque sont généralement proposées à un excellent rapport qualité-prix. C’est le cas du modèle 65MQLED80 qui choisit la technologie Mini LED combiné au QLED avec un prix plus attractif que la concurrence. Et maintenant qu’il profite de près de 300 euros de réduction, il est encore plus intéressant pendant les French Days.

Les atouts du TCL 65MQLED80

Une grande dalle Mini-LED + QLED à 144 Hz

Compatible 4K, HDR, HDR10+, Dolby Vision IQ et Atmos

La présence de ports HDMI 2.1

L’interface Google TV

Samsung OLED TQ55S90C

Réputé pour la qualité de ses téléviseurs QLED, Samsung décide enfin de proposer la technologie OLED sur ses produits. Malgré des prix encore très élevés par rapport à la concurrence, il propose tout de même quelques modèles d’une grande qualité comme le TQ55S90C 2023 bourrés de fonctionnalités. Eh bien, sachez qu’il voit son prix baisser de 330 euros pour les French Days.

Les caractéristiques de la TV Samsung OLED TQ55S90C

Une dalle OLED avec un traitement maison de 144 Hz

Compatible HDR 10, HDR 10+ et HDR HLG

Tous les modes vidéo spécifiques de Samsung dont le gaming

TizenOS à son top

Au lieu de 1 799 euros, le TV Samsung OLED TQ55S90C est actuellement disponible à 1 460 euros chez Boulanger.

Samsung 65Q70B QLED 4K

Pour profiter pleinement de vos films à la maison, il est idéal de miser sur une grande diagonale. Elle procure davantage d’immersions et assure une bonne expérience de visionnage. Si généralement les TV de grandes tailles demandent un budget conséquent, ce n’est pas le cas pour ce TV Samsung 65Q70B. Pendant les French Days, il est à moins de 775 euros.

Le Samsung 65Q70B en quelques points

Un écran 4K de 65 pouces avec traitements HDR

Le gaming en 4K 120 FPS possible avec les ports HDMI 2.1

L’interface Smart TV avec Tizen 6.5

Au lieu de 1 499 euros habituellement, le Samsung 65Q70B est maintenant disponible en promotion à 774 euros chez Cdiscount, en partie grâce au code promo 25DES299.

LG OLED55G3

Avec la plus haute luminosité mesurée sur un TV Oled, une qualité d’image exceptionnelle et de nombreuses fonctionnalités gaming (HDMI 2.1, VRR, ALLM, FreeSync Premium et GSync), le LG OLED55G3 a tout pour plaire. La bonne nouvelle, c’est que durant les French Days, sa version 55 pouces se négocie avec 300 euros de moins.

Les points forts du TV LG OLED55G3

La meilleure dalle OLED de chez LG

Le processeur Alpha 9 Gen 6 AI et ses capacités d’upscalling

Quatre ports HDMI 2.1

Sans oublier webOS 3

Au lieu de 2 299 euros habituellement, le LG OLED55G3 est désormais disponible en promotion à 1 999 euros chez la Fnac mais aussi chez Darty. Les adhérents bénéficient d’ailleurs de 100 euros en carte-cadeau.

TV TCL 55QLED770

Chez TCL, le modèle 55QLED770 propose une foule de compatibilités avec les meilleures normes vidéo, et même le HDMI 2.1 pour les consoles de nouvelle génération. La bonne nouvelle aujourd’hui, c’est que ce téléviseur perd 285 euros de son prix et devient alors l’un des TV les moins chers en 55 pouces durant aux French Days.

Les forces du TV TCL 55QLED770

Une dalle QLED de 55 pouces compatible 4K HDR Pro

Les meilleures normes : HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Optimisé pour le jeu : HDMI 2.1 en 4K@120 Hz

Une smart TV qui tourne sous Google TV

Initialement à 649 euros, le téléviseur TCL 55QLED770 est proposé à 464 euros sur le site Ubaldi, mais grâce à une ODR de 100 euros, et le code 4FIVE3923 il revient à seulement 356 euros pendant les French Days.

Hisense 65U8HQ



Le Mini LED est une très bonne alternative à l’OLED. Cette technologie a évidemment un coût, mais grâce à Hisense, elle devient plus accessible. D’ailleurs, le TV 65U8HQ de 65 pouces se négocie à moins de 800 euros grâce aux French Days.

Les avantages du TV Hisense 65U8HQ

Une grande dalle QLED + Mini LED

Compatible 4K, HDR, HDR10+, Dolby Vison IQ et Atmos

Une connectique HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120 Hz

