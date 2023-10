Moustache Lundi 26.2 : ce vélo électrique Made in Vosges est à -25 % pour les French Days, en reconditionné

Le Moustache Lundi 26.2 est un vélo électrique haut de gamme adapté pour les déplacements urbains qui profite de plus de dix ans de savoir-faire depuis la création de la marque par deux passionnés. Même s'il est reconditionné, ce modèle est presque neuf puisqu'il a servi sur quelques centaines de kilomètres seulement et toutes les pièces, y compris la batterie, sont d'origine. Durant ces French Days, il est disponible à 2 249 euros chez Upway.

Cela fait plus de dix ans que les vélos électriques Moustache existent et aujourd’hui encore, la marque vosgienne continue de concevoir des modèles haut de gamme bénéficiant d’une excellente réputation. C’est le cas du Moustache Lundi 26.2, modèle iconique puisqu’appartenant à la toute première gamme du constructeur. Pendant les French Days, ce vélo électrique adapté pour les trajets du quotidien est disponible en reconditionné avec une réduction de 25 % chez Upway.

Le Moustache Lundi 26.2 en résumé

Un moteur Bosch de 250 W avec un couple de 50 Nm

Une autonomie d’environ 80 km avec sa batterie de 400 Wh

Un style qui ne laisse personne indifférent

Au lieu de 2 999 euros pour un modèle neuf, le Moustache Lundi 26.2 est maintenant disponible en promotion à 2 249 euros pour un modèle reconditionné chez Upway. De plus, il est possible d’obtenir des aides de l’État ou de sa collectivité territoriale pour l’achat de ce type de véhicule, leur montant dépend de la situation fiscale du demandeur.

Un VAE qui mise sur le look et le confort

Pourquoi Moustache ? Il n’y a qu’à regarder le guidon du Lundi 26.2 pour comprendre, les vélos avaient des « guidons moustaches » à une époque et ceux-ci ont été remis au goût du jour par la marque vosgienne afin de favoriser une prise en main naturelle et de conduire le dos bien droit. Pour ce qui est du confort, le Moustache Lundi 26.2 est digne d’un vélo hollandais puisqu’il peut compter sur un cadre bas qu’on enjambe facilement. Il est idéal en ville pour les trajets entre domicile et travail, faire des courses et se faufiler entre les véhicules.

Le Moustache Lundi 26.2 reprend tous les équipements du Lundi 26.1, à savoir des pneus Schwalbe Fat Frank de 26 pouces avec renforts anti-crevaison, des freins à disques hydrauliques Shimano MT200 aussi puissants que fiables, une béquille, un phare LED intégré et un garde-boue. Il n’y a donc pas vraiment de compromis sur les accessoires, d’autant plus que, par rapport au Moustache Lundi 26.1, il ajoute une transmission continue au moyeu arrière.

Adapté pour les trajets urbains et la rase campagne

Le Moustache Lundi 26.2 embarque un moteur Bosch Active Line Plus d’une puissance de 250 W qui fait profiter d’une assistance légère et naturelle avec un couple de 50 Nm. C’est amplement suffisant pour atteindre la limite de 25 km/h sans forcer et franchir des pentes légères, là aussi sans efforts particuliers. La transmission Enviolo Nuvinci Optimized à neuf vitesses est elle aussi d’une efficacité redoutable, passer les vitesses n’a jamais été aussi simple sur un vélo !

Enfin, ce vélo électrique embarque une batterie Bosch (d’origine, précise Upway) d’une capacité de 400 Wh et capable d’une autonomie moyenne de 80 km. C’est amplement suffisant pour une semaine de déplacements quotidiens ou se balader à la campagne le week-end. Cette bonne autonomie s’accompagne d’un temps de recharge plutôt rapide si on compare avec la concurrence, puisqu’il suffit de 3h30 pour recharger entièrement la batterie. Sachant que ce VAE n’a servi que sur 400 km, sa capacité devrait être encore élevée, proche de sa capacité neuve.

