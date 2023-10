Ce pack Samsung Galaxy A14 + batterie externe 10 000 mAh est le bon deal du week-end

Si certains sont à la recherche du smartphone ultra haut de gamme avec les dernières technologies de pointe, d'autres se contentent de l'essentiel mais cherchent tout de même un appareil de marque. C'est à ces derniers que s'adressent les Samsung Galaxy d'entrée de gamme et le A14 en est le dernier représentant. Dans ce pack Boulanger à 179 euros, il est possible de l'obtenir avec une batterie externe de 10 000 mAh du même constructeur.

Les smartphones d’entrée de gamme sont généralement la chasse gardée de Xiaomi mais Samsung a également son morceau de terrain à défendre avec ses Galaxy à moins de 200 euros. Le Samsung Galaxy A14 ne brille pas par ses performances ou la qualité de son écran, aussi ce pack avec une batterie externe s’adresse essentiellement aux personnes recherchant un smartphone capable du strict minimum ou aux parents cherchant un premier modèle à offrir à leur enfant.

Le Samsung Pack en quelques points

Le Samsung Galaxy A14 4G, un entrée de gamme correct et endurant

Une batterie externe Samsung Powerbank de 10 000 mAh

L’ensemble parfait pour ne jamais être à court de batterie !

En ce moment, ce pack contenant un Samsung Galaxy A14 4G et une batterie externe Samsung Powerbank de 10 000 mAh est disponible à 179 euros chez Boulanger. C’est au même prix que le smartphone seul. De plus, il est possible de faire encore plus d’économies en choisissant le retrait en magasin et en profitant d’un bonus reprise sur un ancien smartphone.

Un Samsung Galaxy d’entrée de gamme qui se défend

Malgré son positionnement tarifaire, le Samsung Galaxy A14 peut taper dans l’œil, et pour cause, son dos adopte le même design que les modèles haut de gamme du constructeur sud-coréen. On ne peut malheureusement en dire autant de l’écran, une dalle LCD en définition Full HD+ (2 408 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz. L’expérience utilisateur reste néanmoins agréable grâce à l’interface One UI basée sur Android 13, l’une des plus intéressantes du marché.

Un autre point où le Samsung Galaxy A14 4G se défend bien est l’appareil photo avec notamment un capteur principal de 50 Mpx capable d’un piqué correct et d’une colorimétrie agréable à l’œil. En revanche, il ne faut pas trop lui en demander concernant les performances puisqu’il embarque un MediaTek Helio G80 couplé avec 4 Go de RAM. Il lui arrive de ramer mais il n’est surtout pas taillé pour lancer les jeux en 3D, d’où le fait qu’il s’adresse aux personnes qui recherchent le strict minimum.

Le combo qui ne manque jamais d’énergie !

Le meilleur atout du Samsung Galaxy A14 4G est son autonomie. Ce smartphone embarque une batterie de 5 000 mAh et grâce à sa configuration peu énergivore, il peut frôler les deux jours d’utilisation. En revanche, sa puissance de recharge ne s’élève qu’à 15 W, ce qui est plutôt lent. Pour ce qui est de la batterie externe Samsung Powerbank, sa puissance de recharge s’élève à 25 W et comme elle est facilement transportable, le smartphone peut être utilisé pendant qu’il est branché et récupère des forces, ce qui est utile lorsqu’on est souvent en déplacement.

La Samsung Powerbank a une capacité de 10 000 mAh, c’est-à-dire qu’elle est en mesure de recharger le Samsung Galaxy A14 4G de 0 à 100 % deux fois avant qu’elle n’ait à son tour besoin d’être rechargée. Cette batterie externe est universelle, c’est-à-dire qu’elle peut être utilisée pour recharger d’autres appareils grâce à son câble USB-C comme une montre connectée ou des écouteurs sans fil. Enfin, étant donné qu’elle est dotée de deux entrées USB-C, il est possible de recharger deux appareils en même temps mais la puissance de recharge est alors réduite.

