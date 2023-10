Le prix de ce pack sécurité avec caméra + sonnette n’est qu’à 69 € grâce à cette offre Amazon

Sécuriser son domicile avec des appareils connectés peut nécessiter un budget conséquent. Heureusement, les bonnes affaires sont encore possibles. Le pack Blink Outdoor + Blink Video Doorbell est par exemple disponible à seulement 69,99 euros au lieu de 169,98 euros sur Amazon.

Les objets connectés peuvent être de précieuses aides au quotidien lorsqu’il s’agit de surveiller son domicile et de repérer les éventuels visiteurs indésirables. Les caméras connectées et même les sonnettes connectées sont particulièrement rassurantes sur cet aspect, à l’image des modèles proposés par Blink, une marque d’Amazon. Le moment est d’ailleurs idéal pour s’essayer à la sécurité connectée sans dépenser une fortune puisque le pack comportant une Blink Video Doorbell et une Blink Outdoor est actuellement proposé à un prix rare grâce à une promotion de 100 euros.

Les points essentiels de ce pack Blink

Des appareils faciles à installer

Une caméra et une sonnette qui filment en 1080p

La détection de mouvements disponible

D’abord affiché à 169,98 euros, le pack Blink Video Doorbell + Blink Outdoor + Blink Sync Module 2 est actuellement proposé à 69,99 euros sur Amazon.

Une caméra rassurante qui filme et alerte

La Blink Outdoor étant une caméra résistante aux intempéries, elle a toute sa place sur le mur extérieur du domicile, même si elle peut tout à fait être installée en intérieur si besoin. Pour l’installer, justement, c’est un jeu d’enfant : il faut créer un compte sur l’application Blink Home Monitor, disponible sur iOS et Android, avant de brancher le Blink Sync Module fourni dans le pack à une prise électrique et le connecter au réseau Wi-Fi. Les piles AA, incluses, lui permettent de fonctionner pendant environ deux ans.

Une fois prête, la Blink Outdoor peut filmer des images en 1080p à 30 fps en journée, et des images en 720p la nuit grâce à la vision nocturne infrarouge. Les clips vidéos peuvent d’ailleurs être enregistrés dans le cloud via le Sync Module 2 de Blink. La caméra connectée offre également la possibilité d’entendre les visiteurs et leur répondre grâce à ses micros intégrés et au système audio bidirectionnel, ou encore de recevoir une notification sur votre smartphone dès qu’une présence humaine est repérée autour de chez vous, grâce à la détection de mouvements. Il est d’ailleurs possible de définir des « zones de détection », afin de garder un œil seulement sur un espace bien défini, sans recevoir des alertes constamment, par exemple dès que le facteur ou un livreur circule dans la rue.

Notez enfin que le Blink Sync Module a tout son intérêt, puisque sans lui, la vidéo en direct et l’audio bidirectionnel ne seraient disponibles via l’application et Alexa qu’en réponse aux coups de sonnette ou dès qu’un mouvement est détecté.

Une sonnette qui peut aussi surveiller l’extérieur du domicile

Tout comme la Blink Outdoor, la sonnette connectée Blink Video Doorbell est résistante aux intempéries et autres projections d’eau, ce qui permet de l’installer dehors sans inquiétude. Il est d’ailleurs possible de la raccorder à des fils de sonnette existants, ou l’équiper de deux piles AA pour qu’elle se transforme en sonnette sans-fil. Une fois installée, elle agit non seulement comme une sonnette classique, mais elle est également dotée d’une petite caméra capable de filmer en 1080p, y compris de nuit. Elle offre également un angle de vision de 135° à l’horizontale, ce qui permet de balayer un espace assez important devant la porte. La détection de mouvements est aussi disponible, ce qui permet de recevoir une notification dès que quelqu’un s’approche du domicile, et même quand la personne sonne à la porte. L’audio bidirectionnel est aussi de la partie.

Enfin, tout comme avec la Blink Outdoor, l’assistant Alexa est présent pour toutes les requêtes vocales. En jumelant les deux appareils à une enceinte connectée Echo, par exemple, la vidéo en direct pourra être visionnée plus facilement sur l’écran.

