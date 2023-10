Nothing Ear (Stick) : -50 % sur les écouteurs sans fil qui ont défilé à la London Fashion Week

Les Nothing Ear (Stick) sont rarement en réduction hors période de soldes ou autres événements promotionnels, ce deal mérite donc d'être souligné. Chez Darty, ces écouteurs au design futuriste et issus de la toute jeune marque de Carl Pei voient leur prix s'écrouler en passant de 119 euros à seulement 59 euros.

Dévoilés lors de la London Fashion Week de 2022, les Nothing Ear (Stick) sont une itération des Nothing Ear (1) avec quelques améliorations au programme dont une meilleure autonomie et un boîtier de rangement qui est passé par la case relooking. Nous avons là des true wireless stylés, plus confortables et plus endurants que leur prédécesseur, mais surtout à moitié prix.

Les Nothing Ear (Stick) en résumé

Des écouteurs confortables

Une scène sonore large

Une bonne autonomie

Au lieu de 119 euros habituellement, les Nothing Ear (Stick) sont maintenant disponibles en promotion à 59 euros chez Darty (vendeur tiers Tel Monde).

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Nothing Ear (Stick). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Nothing ear (Stick) au meilleur prix ?

Des true wireless de fashion victim

En les dévoilant lors de la London Fashion Week de 2022, Nothing a clairement fait part de son intention de faire de ces écouteurs sans fil des accessoires de mode. C’est qu’ils arborent un design peu commun avec ces tiges transparentes embarquant les contrôles tactiles et ces coques bombées, sans parler du boîtier de rangement qui adopte un format tubulaire et fait ainsi penser à un rouge à lèvres. En plus de l’apparence, les Nothing Ear (Stick) misent tout sur le confort et la robustesse.

Ces écouteurs sans fil adoptent un format semi-intra-auriculaire. Alors que les Nothing Ear (1) exigeaient d’être insérés dans le conduit auditif, les Nothing Ear (Stick) se positionnent à l’entrée de l’oreille, ce que supporte mieux la plupart des personnes. Installés ainsi, ces true wireless ne risquent pas de tomber, même en secouant la tête. Enfin, les Nothing Ear (Stick) ont une certification IP54, ce qui signifie qu’ils résistent à la poussière et aux aspersions d’eau comme la pluie ou la transpiration.

Endurants mais à l’audio perfectible

Du côté des performances audio, les Nothing Ear (Stick) sont dotés de transducteurs de 12,6 mm, ce qui est grand s’agissant d’écouteurs et devraient permettre en théorie d’augmenter l’intensité des basses. Pourtant, ceux-ci s’effondrent à cause du format semi-intra-auriculaire qui ne scelle pas entièrement l’entrée du conduit auditif. La signature sonore est déséquilibrée avec des aigus doux et fins, mais mangés par des médiums surexposés, la scène sonore est quant à elle large mais peu profonde. En clair, les Nothing Ear (Stick) n’ont que peu d’intérêt acoustique.

Ces écouteurs sans fil parviennent à se rattraper un peu avec l’autonomie, et plus précisément l’autonomie des oreillettes. Alors que les Nothing Ear (1) sont capables de seulement 4 heures d’écoute en une seule charge, ce chiffre monte à 7 heures pour les Nothing Ear (Stick). Avec le boîtier qui est capable de trois recharges consécutives, on totalise une autonomie de 29 heures. Une recharge entière prend deux heures et dix minutes de charge suffisent à redonner à ces écouteurs deux heures d’autonomie.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Nothing Ear (Stick).

Afin de comparer les Nothing Ear (Stick) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil pas chers du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.