Les AirPods Pro 2 (USB-C) viennent d’être annoncés et ils sont déjà en promo

Apple vient d'annoncer ces nouveaux AirPods Pro 2 équipés d'un port USB-C en lieu et place du port Lightning. Malgré leur sortie toute récente, ces excellentes écouteurs sans fil bénéficient déjà d'une baisse de prix : au lieu de 279 euros, Rakuten les propose aujourd'hui à 239 euros.

L’officialisation a été faite lors de la keynote d’Apple du 12 septembre dernier. Ce jour-là, la firme de Cupertino a non seulement annoncé l’arrivée des très attendus iPhone 15, mais également celle des AirPods Pro 2 équipés d’un port USB-C. Exit donc le port Lightning. Apple s’est ainsi conformé à l’exigence de l’Union européenne, qui imposera dès 2024 la présence d’un port USB-C sur tous les smartphones, tablettes, écouteurs et autres produits tech vendus sur le marché européen. Malgré ce changement de port de charge, les AirPods Pro 2 version USB-C restent heureusement identiques à ceux lancés en 2022. Leur prix de lancement est même moins élevé que leurs aînés, et une promotion de 40 euros vient actuellement encore baisser leur tarif.

Les AirPods Pro 2 USB-C en bref

Des performances sonores excellentes

Une réduction de bruit vraiment efficace

Une bonne restitution du Dolby Atmos grâce à l’Audio Spatial

Lancés à 279 euros, puis réduits à 259 euros, les AirPods Pro 2 USB-C et compatibles MagSafe sont désormais vendus à 239 euros chez Rakuten grâce au code promo RAKUTEN20. Notez par ailleurs qu’en adhérant au Club R, vous aurez le droit à 13 euros offerts sur votre prochaine commande.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les AirPods Pro 2 (USB-C). Le tableau s’actualise automatiquement.

Une réduction de bruit toujours aussi agréable

À première vue, il peut être difficile de différencier les AirPods Pro 2 de leurs prédécesseurs, tant les deux designs sont similaires. On retrouve ainsi là encore ce format tige caractéristique des true wireless de la firme. Le confort de ces intra-auriculaires reste de mise, et les finitions sont toujours aussi exemplaires. Les AirPods Pro 2 sont d’ailleurs certifiés IPX4, donc résistants aux éclaboussures, à la sueur ou encore à la poussière. Quant aux fameux embouts en silicone, ils permettent, contrairement aux AirPods classiques, de bénéficier d’une très bonne isolation passive, pratique pour profiter au mieux de la réduction de bruit active.

S’agissant de cette technologie, justement, celle proposée par les AirPods Pro 2 est tout simplement bluffante, grâce notamment aux performances de la puce H2. Ce n’est certes pas la meilleure réduction du marché, certains bruits plus clairs pouvant se faire entendre, la grande majorité des sons alentours sont tout de même efficacement gommés au quotidien, que vous soyez dans le métro ou au bureau. Mention spéciale pour l’efficacité du mode Transparence Adaptatif, qui permet d’entendre les bruits environnants sans devoir ôter les écouteurs des oreilles.

L’Audio Spatial, un véritable atout

Les AirPods Pro 2 se font aussi remarquer grâce à leurs performances audio. Les nouveaux transducteurs dynamiques d’Apple permettent en effet d’offrir un excellent rendu acoustique, sans compter que le son diffusé par les écouteurs est parfaitement équilibré. On a en plus droit à une bonne restitution du Dolby Atmos grâce à l’Audio Spatial, qui offre concrètement une excellente spatialisation du son. Avec ce mode, la scène sonore s’agrandit tout à coup en largeur, en hauteur et en profondeur, qui plus est avec un surcroît de punch.

Enfin, concernant leur autonomie, les AirPods Pro 2 offrent une durée d’utilisation d’un peu plus de 5 heures avec l’ANC et l’Audio Spatial activés, et jusqu’à 6 heures en musique stéréo. Le boîtier assure quant à lui jusqu’à 30 heures d’autonomie. Un boîtier qui accueille, comme précisé plus haut, un port USB-C, qui vient (enfin) remplacer l’indéboulonnable port Lightning. Vous pourrez d’ailleurs recharger le boîtier depuis la batterie de l’iPhone en les reliant par un câble USB-C vers USB-C.

Si vous souhaitez en savoir encore plus, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre test complet des AirPods Pro 2 Lightning, dont la fiche technique est identique (sauf au sujet du port, évidemment).

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec les AirPods Pro 2, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs Bluetooth du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.