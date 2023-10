iPhone 15 : le dernier-né d’Apple profite déjà d’une réduction de 100 €

L'iPhone 15 est sorti il n'y a même pas un mois qu'il profite déjà d'une promotion, mais attention ! Cette offre est valable jusqu'à ce dimanche soir, à l'heure d'expiration du code promo. Si son prix de lancement de 959 euros vous paraît trop élevé, alors rendez-vous sur Rakuten où l'iPhone 15 est disponible pour 879,99 euros dans sa version de 128 Go.

Le millésime 2023 de l’Apple iPhone est disponible à la vente depuis le 12 septembre dernier et sa sortie fut très attendue par les amateurs de la high-tech, iOS-compatibles ou non. Parmi le lot de nouveautés, celle qui a fait le plus couler d’encre est évidemment le passage à l’USB-C, faisant de la gamme de l’iPhone 15 celle qui marque une rupture avec les générations précédentes. Jusqu’à ce soir, l’iPhone 15 profite déjà d’une réduction totale de près de 100 euros.

L’Apple iPhone 15 en bref

Un écran Super Retina XDR très lumineux

La puissance de la puce A16 Bionic

Un appareil photo très efficace

L’arrivée de l’USB-C !

Au lieu de 969,99 euros habituellement, l’Apple iPhone 15 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 879,99 euros chez Rakuten grâce à une réduction de 60 euros et au code promo RAKUTEN20.

L’arrivée de la Dynamic Island et du mode plein soleil

L’iPhone 15 adopte enfin des changements au niveau du design, mais rien de réellement nouveau puisque ces éléments sont essentiellement repris sur l’iPhone 14 Pro. On pense particulièrement à la Dynamic Island, cette pilule interactive à la place de l’encoche permettant d’accéder à plusieurs fonctionnalités sans passer par les applications. L’écran gagne aussi en qualité, il s’agit d’une dalle Super Retina XDR en définition 2 556 x 1 179 pixels qui gagne un mode plein soleil lui permettant d’avoir une luminosité maximale de 2 000 cd/m². En revanche, le taux de rafraîchissement est toujours bloqué à 60 Hz à cause de l’absence de Pro Motion. En 2023, ça la fout mal…

L’appareil photo apporte lui aussi une amélioration notable avec un capteur principal grand-angle de 48 Mpx qui est stabilisé pour réduire au maximum les vibrations. En revanche, Apple fait une fois de plus l’impasse sur l’intégration d’un téléobjectif, à la place, la firme de Cupertino vante les mérites d’un mode téléphoto x2 de 12 Mpx. Il s’agit plus précisément d’un pixel-binning appliqué sur le capteur principal et qui donne l’illusion d’avoir affaire à un véritable zoom optique grâce au niveau de détail.

Des performances toujours aussi haut de gamme !

Les iPhone 15 reprennent le processeur qui avait fait la fierté de l’iPhone 14 Pro, la puce A16 Bionic aux performances exceptionnelles. Celle-ci est toutefois distancée par les smartphones équipés d’un Snapdragon 8 Gen 2 et par la puce A17 Bionic de l’iPhone 15 Pro, bien évidemment, mais elle reste l’un des meilleurs SoC du moment. La preuve, elle se porte comme un charme lorsqu’il s’agit de faire tourner Genshin Impact à 60 FPS avec les graphismes au max, en revanche le smartphone a tendance à chauffer dans ce genre de situation.

Concluons sur l’autonomie, même si Apple ne communique jamais sur la capacité de ses batteries, une durée de 20 heures en lecture vidéo est annoncée. Lors de notre test, nous avons estimé à une journée et demie la durée d’utilisation normale, c’est mieux que l’iPhone 14 mais l’iPhone 15 aurait pu mieux faire s’il n’avait pas ses épisodes de chauffe. Enfin, la firme de Cupertino ne se refait pas en ce qui concerne la recharge, celle-ci est toujours aussi lente avec une puissance limitée à 20 W et à seulement 15 W avec la charge sans fil MagSafe.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 15.

