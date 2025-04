Amazon met en promo l’iPhone 16 d’Apple à un prix totalement inédit

Pour celles et ceux qui comptent s’offrir le dernier iPhone, il s’avère que l’iPhone 16 dans sa version 128 Go voit son prix passer de 969 euros à 799 euros chez Amazon, soit près de 20 % d’économie.

Envie de renouveler votre ancien iPhone ? L’iPhone 16, le dernier fleuron d’Apple, est actuellement 170 euros moins chers. Une bonne affaire, surtout pour les personnes souhaitant renouveler leur iPhone 12 ou une génération précédente. Noté 8/10 par nos soins, il a de jolis atouts pour séduire comme son prix maintenant plus accessible grâce à cette offre Amazon.

Pourquoi prendre l’iPhone 16 ?

La démocratisation du bouton Action, apparu sur les iPhone 15 Pro

Il est prêt pour accueillir Apple Intelligence en 2025 (en France)

Des performances qui dépassent l’entendement

L’iPhone 16 est sortie au prix de 969 euros. Sur Amazon, on le trouve en promotion à 799 euros dans sa version 128 Go. C’est d’ailleurs le prix le plus bas affiché sur le site de l’e-commerçant.

Des nouveautés qui manquent un peu d’attrait pour les possesseurs d’iPhone 15

Aussi ponctuel que la rentrée scolaire et le Beaujolais, Apple sort chaque année son nouvel iPhone (à quelques exceptions près), provoquant un engouement monstre parmi la communauté des utilisateurs. Cette 16ᵉ itération vaut-elle vraiment le coup ? Eh bien tout dépend de votre situation. Si vous possédez un iPhone 15 depuis peu, honnêtement, vous pouvez le garder encore un peu avant de passer à une future génération.

Pourquoi ? Tout simplement parce que les ajouts ne valent peut-être pas l’investissement : le bouton Action, un ultra grand-angle qui embarque un mode Macro et la Commande de l’appareil photo, une sorte de touche sur la tranche qui permet de lancer instantanément l’appareil photo. Sans oublier qu’Apple avait annoncé l’arrivée d’Apple Intelligence, une IA qui devrait enfin arriver très prochainement en France.

Ça reste tout de même un excellent smartphone

Parce qu’il faut savoir raison garder, il faut le dire : l’iPhone 16 reste quand même un excellent téléphone. On pourrait taper sur les doigts d’Apple pour toujours proposer un écran bloqué à 60 Hz, mais pour le reste : il décoiffe.

La puce Apple A18 avec ses 8 Go de RAM arrive à tenir la cadence sans s’échauffer pour autant, peu importe ce que vous faites. Lancez le plus gourmand des jeux : il ne va pas broncher. Les 60 Hz ? Oubliés avec la dalle Oled de 6,1″ qui affiche tout de même 1 179 x 2 556 pixels avec une compatibilité HDR pour en prendre plein les mirettes.

L’appareil photo est toujours aussi performant avec un grand-angle de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx pour filmer en 4K à 60 images/seconde. Côté autonomie, pas de surprise ni de miracle avec une journée d’utilisation et une charge pas vraiment rapide de 27 W. Ce qui est, soit dit en passant, toujours mieux que ce qui est proposé avec l’iPhone 16e.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 16.

