C’est Amazon qui doit baisser le prix du Chromecast avec Google TV (4K) pour que ça arrive

Le Google Chromecast avec Google TV est bien plus pratique que les anciens Chromecast et offre en plus une compatibilité 4K HDR bien appréciable. Une excellente clé HDMI que l'on peut d'ailleurs obtenir pour 59 euros au lieu de 69 euros chez Amazon, à l'occasion de son Prime Day.

L’arrivée du Google Chromecast avec Google TV sur le marché a été très bien accueillie, tant ce modèle est bien plus pratique à utiliser que l’ancien Chromecast. Avec la plus récente clé HDMI, on a désormais droit à une véritable interface complète basée sur Android TV, tout en profitant des fonctions d’origine du Chromecast, mais sans avoir obligatoirement besoin d’un smartphone ou d’une tablette pour diffuser du contenu. Celles et ceux qui souhaitent connecter leur TV et profiter en même temps d’un paquet de compatibilités (4K, Dolby Vision…) pourront le faire à moindre coût puisque le Google Chromecast avec Google TV bénéficie d’une réduction de 10 euros durant le Prime Day d’Amazon.

Les points essentiels du Google Chromecast 4K

Un design et une télécommande pratiques

Compatible 4K HDR, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Une interface réussie

Initialement affiché à 69,99 euros, le Google Chromecast avec Google TV (4K) est désormais proposé à 59,99 euros sur Amazon.

Une installation simple et une télécommande pratique

On ne peut pas faire plus simple en matière de design : le Google Chromecast avec Google TV se présente sous la forme d’un connecteur HDMI attaché à un petit objet de forme oblongue équipé d’un unique port USB-C. La clé a été pensée pour être branchée discrètement derrière un téléviseur, comme le font les Fire TV Stick. Notez tout de même qu’une alimentation externe est indispensable, et que le port USB du TV ne suffira pas. Heureusement, le bloc USB-C et le câble associé sont bien dans la boite.

Une fois le Chromecast connecté, l’installation peut se faire sur un smartphone via l’application Google Home ou directement sur le téléviseur avec la télécommande. Cette dernière s’avère d’ailleurs bien pratique pour naviguer sur l’interface, même s’il est toujours possible d’utiliser son smartphone comme télécommande virtuelle. La télécommande est notamment équipée de boutons YouTube et Netflix pour accéder rapidement à ces plateformes, et d’un bouton pour utiliser Google Assistant.

Google TV et ses contenus adaptés à l’utilisateur

Le Chromecast marque avant tout des points avec son système d’exploitation complet, basé sur Android TV et avec l’interface Google TV. Celle-ci met davantage les films et séries au premier plan, tout en indiquant la plateforme de streaming sur laquelle on peut regarder le contenu en question. Le moteur de recherche a toutefois tendance à mettre en avant des achats à l’unité alors que le film qui nous intéresse est disponible en streaming sur Netflix, Disney+ ou encore Prime. Autrement, Google TV peut aussi générer des recommandations en fonction de l’historique de l’utilisateur.

Le Chromecast permet par ailleurs de visionner des contenus en 4K HDR, tout en proposant des compatibilités avec le Dolby Vision, les normes HDR10 et HDR10+ ainsi qu’avec le Dolby Atmos pour le son. Notez tout de même que l’interface peut souffrir de quelques ralentissements : on aurait aimé une expérience plus fluide, mais le SoC manque un peu de puissance, malheureusement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Chromecast avec Google TV.

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

