HP Sprocket : le Prime Day baisse le prix de cette imprimante portable pour smartphone

La HP Sprocket est une imprimante miniature qui peut imprimer des clichés depuis un smartphone, de manière instantanée. Un objet pratique à emporter partout avec soi et qui devient bien plus intéressant pendant le Prime Day d'Amazon, puisque son prix passe de 99,99 euros à 84,99 euros.

Les smartphones les plus récents sont équipés de capteurs photos toujours plus performants, ce qui nous permet de délaisser de temps en temps nos appareils plus massifs et bien moins pratiques à emporter avec soi en déplacement. Mais les souvenirs capturés avec un smartphone restent bien souvent coincés derrière l’écran. Heureusement, les adeptes des clichés développés peuvent toujours se tourner vers les imprimantes photo portables, qui fournissent à peu près les mêmes résultats qu’un appareil photo instantané, type Polaroïd ou Instax. La HP Sprocket, qui permet d’ailleurs de personnaliser les photos, fait partie des moins chères sur le marché. C’est encore plus le cas pendant le Prime Day d’Amazon, puisque son prix chute de 15 %.

Que propose la HP Sprocket ?

Un format compact

De petites photos adhésives

Plusieurs personnalisations possibles

Habituellement proposée à 99,99 euros, la HP Sprocket est désormais affichée à 84,99 euros sur Amazon.

Une petite imprimante à emporter partout

La HP Sprocket est une petite imprimante photo portable qui peut tout à fait être transportée partout avec soi. Particulièrement compacte avec ses dimensions réduites (8 x 11,8 x 2,5 cm), elle n’est pas du tout encombrante et peut même se glisser dans une poche suffisamment grande.

Pour l’utiliser, rien de plus simple : il suffit de télécharger sur son smartphone l’application HP Sprocket, disponible sur iOS et Android, et s’occuper de l’appairage grâce au Bluetooth. Notez qu’il est possible de connecter plusieurs utilisateurs à l’imprimante si besoin. Autrement, la HP Sprocket est rechargeable et peut imprimer 35 photos sur une seule charge.

Des photos imprimées sans encre

L’application Hp Sprocket permet par ailleurs de personnaliser chaque cliché à imprimer avec du texte, des filtres, des bordures ou encore des emojis. Une fois la photo créée, elle sortira en 40 secondes dans un format 2×3 pouces (soit 5 x 7,6 cm). Les photographies miniatures ont d’ailleurs la particularité d’être imprimées sur du papier adhésif.

Sachez enfin que la HP Sprocket est dotée de la technologie ZINK, ou Zero Ink, soit la technologie d’impression majoritaire au niveau de l’instantané. Concrètement, l’imprimante n’a pas besoin de cartouches d’encre : le papier se compose de plusieurs couches de couleurs qui vont réagir à des températures différentes pour afficher le contenu désiré. Si ce papier se montre résistant aux tâches et aux déchirures, les contrastes ne seront malheureusement pas assez appuyés. Les clichés pourraient même avoir un aspect délavé, un peu vintage, mais ce petit effet peut aussi avoir son intérêt pour certains.

