284,99 € pour 8 To : on a jamais vu un prix aussi fou pour un SSD

Il est parfois difficile de mettre la main sur un SSD doté d'une énorme capacité de stockage sans dépenser une fortune. Mais ce n'est pas impossible, la preuve avec le prix spécial Prime Day du SSD Samsung 870 QVO de 8 To : Amazon le propose à 284,99 euros au lieu de 799 euros à son lancement.

Si certains utilisateurs peuvent se contenter d’un SSD doté de 1 ou de 2 To de stockage, d’autres ont besoin d’une capacité bien plus importante pour travailler efficacement. La bonne nouvelle, c’est qu’il est aujourd’hui possible d’acquérir des SSD au format 2,5 pouces (qui se branchent en SATA III) avec une grosse capacité de stockage pour un prix moins élevé, surtout depuis l’arrivée des SSD NVMe. Samsung propose par exemple son SSD 870 QVO avec 8 To de stockage, qui bénéficie actuellement d’un super prix pendant le Prime Day d’Amazon.

Les points essentiels du Samsung 870 QVO

Un SSD avec une capacité de 8 To

Une vitesse de transfert élevée jusqu’à 560 Mo/s

Facile à installer sur un PC portable ou un fixe

Lancé il y a longtemps à 799 euros, mais affiché aujourd’hui à un prix barré de 320 euros, le SSD Samsung 870 QVO de 8 To est désormais disponible à seulement 284,99 euros sur Amazon.

Un SSD plus performant que son aîné

Le SSD Samsung 870 QVO ressemble visuellement à son aîné, le 860 QVO. Tous deux adoptent en effet le format standard de 2,5 pouces, grâce auquel on peut facilement les installer à l’intérieur d’une tour PC ou d’un ordinateur portable. Les ultrabooks, sans surprise, sont trop fins pour accueillir de tels appareils. Dans les faits, le 870 QVO est évidemment bien différent de la version précédente, puisqu’il assure des performances supérieures. Le 870 QVO, qui fait partie de la seconde génération des SSD QLC de Samsung, fournit une vitesse maximale de transfert allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture, soit 10 Mo/s de plus que le 860.

Autrement, le 870 QVO intègre aussi la nouvelle technologie TurboWrite, qui accélère les vitesses d’écriture et maintient les hautes performances sur la durée, avec une mémoire tampon plus importante et adaptative. Ajoutons à cela la mémoire V-NAND de 4e génération qui apporte un vrai boost d’endurance durant le transfert de vos fichiers, et permet de gagner en rapidité tout en consommant moins d’énergie.

8 To, une maxi-capacité idéale pour les joueurs

Ce SSD Samsung 870 QVO propose pas moins de 8 To (8 000 Go) de stockage, soit une énorme capacité recherchée en particulier par les professionnels de la photo ou du montage vidéo, mais aussi par les gameuses et gamers. Ces derniers peuvent ainsi installer toute une bibliothèque Steam ou Epic Games sur leur machine, histoire de ne plus avoir peur de manquer d’espace. Le tout, en profitant évidemment de chargements et de lancements de l’ordinateur plus rapides.

Enfin, rappelons que les SSD internes sont des solutions bien plus pratiques que les HDD classiques : ils protègent bien mieux les fichiers et autres logiciels stockés grâce à leur capacité à résister aux chocs et aux vibrations, les SSD étant dépourvus de pièces mécaniques ou mobiles qui pourraient se casser. Sans oublier que cette absence de pièces mécaniques permet d’éviter toute surchauffe.

