174 € au lieu de 499 € : c’est le prix de cette barre de son Samsung pendant le Prime Day

Ajouter une barre de son près de son TV reste la meilleure solution pour profiter d'une meilleure expérience audio, tout en maximisant l'immersion. Le modèle Samsung HW-Q60B fait partie des références qui valent le détour. Elle est justement proposée en promotion pendant le Prime Day d'Amazon et ne coûte que 174 euros au lieu de 499 euros à son lancement.

Les barres de son permettent non seulement de booster la qualité audio, souvent moyenne, des TV, mais elles permettent aussi de simuler un environnement sonore en 3D grâce à plusieurs technologies, comme le Dolby Atmos. Le modèle Samsung HW-Q60B offre justement ce type d’immersion et promet même une meilleure restitution sonore grâce à sa technologie maison Q-Symphony. Bref, une référence qui ne manque pas d’atouts, et qui a en plus l’avantage d’être bien moins chère qu’à sa sortie : pendant le Prime Day d’Amazon, on peut la trouver à moins de 180 euros.

Les points forts de la Samsung HW-Q60B

Une barre de son compatible DTS:X et Dolby Atmos

Avec le système Q-Symphony

Un caisson de basse sans fil

Lancée à 499 euros, la barre de son Samsung HW-Q60B est désormais disponible à 174 euros sur Amazon pour les membres Prime.

Un son enveloppant qui se diffuse dans toute la pièce

Les barres de son conçues par Samsung sont nombreuses à promettre un environnement sonore en 3D, qui permet de renforcer l’immersion. Le modèle HW-Q60B ne fait pas exception à cette règle puisqu’elle offre un son surround grâce à deux technologies : Dolby Atmos, qui assure un son vaste et immersif, et DTS:X, qui optimise le rendu sonore avec notamment des basses bien présentes pour un résultat enveloppant.

Pour couronner le tout, cette barre de son 3.1.ch s’accompagne d’un caisson de basses sans fil et embarque pas moins de 7 haut-parleurs. Ces derniers diffusent le son dans plusieurs directions, vers les murs et le plafond, ce qui permet à ce son de rebondir dans notre direction.

Des fonctionnalités qui enrichissent l’expérience

Les détenteurs d’un TV QLED de Samsung seront ravis de savoir que cette barre de son propose la fonction Q-Symphony. Concrètement, cette technologie se charge de synchroniser les haut-parleurs de la barre de son avec ceux d’un TV QLED pour une immersion renforcée et une meilleure puissance sonore. Autre fonctionnalité pratique pour tout le monde cette fois-ci : le Tap Sound, grâce auquel il est possible d’appairer un smartphone grâce à une simple pression sur la barre afin de diffuser de la musique dans les meilleures conditions, comme sur une enceinte. N’oublions pas l’Adaptive Sound Lite, qui peut analyser les scènes d’un film ou d’une série pour optimiser l’audio et notamment rendre les voix plus claires.

Les gamers n’ont pas non plus été mis de côté puisqu’un mode Gaming Pro est disponible sur le modèle HW-Q60B. Enfin, côté connectique, on peut compter sur une sortie HDMI, sur du HDMI CEC et ARC. Le Bluetooth et le Wi-Fi sont aussi disponibles pour associer plusieurs appareils si besoin.

