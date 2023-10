De 1 499 € à 849 €, le puissant Samsung Galaxy Book 2 Pro est le super deal du Prime Day

Léger, mais surtout assez endurant pour tenir au moins une journée de travail, le Galaxy Book 2 Pro est un bon investissement pour qui veut changer de PC Portable. Aujourd’hui, il passe de 1 499 euros à 849 euros seulement.

Bien que la gamme des Samsung Galaxy Book 3 soit déjà commercialisée depuis quelques mois, les modèles de la génération précédente restent de bonnes références, comme ce Samsung Galaxy Book 2 Pro. C’est une machine séduisante pour qui veut travailler efficacement, sans soucier de l’autonomie. Ce modèle haut de gamme devient encore plus intéressant, maintenant qu’il perd 650 euros de son prix.

Le Samsung Galaxy Book 2 Pro, c’est quoi ?

Un laptop léger et fin, avec un écran Oled de 13 pouces

Combo i7 de 12e gen + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Une très bonne autonomie

De base à 1 499 euros, le PC portable Samsung Galaxy Book 2 Pro est remisé à 849 euros sur le site d’Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy Book 2 Pro (2022). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy Book 2 Pro (2022) au meilleur prix ?

Un ultrabook parfait pour les utilisateurs nomades

Avec le Samsung Galaxy Book 2 Pro, on fait face à une machine incroyablement compacte, qui ne fait que 1,17 cm d’épaisseur et ne pèse que 1,11 kilo. Les finitions sont simplement exemplaires, et prendre l’appareil en main étonne toujours par sa capacité à ne pas faire ressentir son gabarit. Son châssis fin accueille une connectique plutôt généreuse, avec un port HDMI, un port USB-C 3.1 Gen 1, un port Thunderbolt 4, une prise jack, un port USB-A 3.2 et un lecteur de cartes microSD.

À l’avant, le Galaxy Book 2 Pro se dote d’un écran Amoled de 13,3 pouces, affichant une définition FHD (1 920 x 1 080 pixels). Elle sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries. L’écran se limite d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. C’est assez dommage, quand d’autres concurrents comme Asus proposant au moins du 90 Hz.

Endurant et à l’aise dans la plupart de tâches

Sous le capot, on retrouve ici un processeur Intel de 12e génération, le i7 1260P associé avec 16 Go de mémoire vive. Dans la pratique, cet ultrabook se montre performant, fluide en multitâche et polyvalent. Vous pourrez même jouer à certains jeux vidéo récents — à condition de ne pas être trop regardant sur le nombre de FPS.

Les performances sont également assurées par un SSD NVMe de 512 Go qui, en plus de stocker vos contenus et logiciels, les exécute à grande vitesse. Pour vous aider à rester productif tout au long de la journée, Samsung y intègre une batterie de 68 Wh, laquelle permet de faire tenir l’appareil 12 heures avec un usage mixte. Sans compter son chargeur ultra compact qui se transportera partout est de 65W.

Retrouvez plus d’informations dans notre test sur le Samsung Galaxy Book 2 Pro.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs PC portables en 2023 : notre sélection

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures promotions des Jours Flash Amazon Prime

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Jours Flash Amazon Prime

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.