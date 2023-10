Cet opérateur propose le meilleur forfait 250 Go en 5G du moment via cette offre

Quand la plupart des opérateurs augmentent le prix de leur forfait, Lycamobile arrive à proposer une offre à un prix très attractif : 250 Go en 5G pour 18,99 euros par mois.

Alors oui, certains opérateurs mobiles ont augmenté leur prix, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Si vous êtes un grand consommateur de data et que vous souhaitez, au passage, profiter du réseau 5G, Lycamobile propose l’offre l’idéal.

Ce qu’il faut retenir du forfait Lycamobile

Une grosse enveloppe de 250 Go de data en 5G

Les appels et les SMS illimités vers tous les réseaux français

Et sans engagement

En ce moment, le forfait Lycamobile de 250 Go est disponible à 18,99 euros pour 30 jours. Le forfait est sans engagement, il est donc possible de l’annuler à tout moment sans frais supplémentaires, et il est réservé pour les nouveaux clients uniquement.

Un forfait 5G qui ne manque pas de data

Au fur et à mesure que les prix des forfaits mobiles grimpent, il devient plus difficile de trouver un forfait à un bon prix. Lycamobile propose un forfait intéressant, et qui ne lésine franchement pas sur la quantité de données : vous aurez ainsi droit à 250 Go de data en 4G, mais également compatible avec la 5G. Une énorme enveloppe qui vous assura de naviguer sur Internet autant que vous le souhaitez, de jouer à des jeux en ligne, de regarder des contenus en streaming, ou du partage de connexion sans limites.

En dehors des frontières françaises, ce forfait offre aussi une enveloppe de 17,6 Go utilisable depuis l’étranger (Europe et DOM). Ce montant de données 4G est largement suffisant pour rester en contact avec ses proches, pour naviguer sur Internet ou utiliser le GPS pour s’orienter, par exemple.

Mais avec un « truc » en moins…

Avec ce forfait, les appels et les SMS sont illimités vers les fixes et les mobiles français. En revanche, l’opérateur fait l’impasse sur les MMS illimités, un compromis que l’on accepte puisqu’il propose l’e-sim. Étant donné que le réseau utilisé est celui de Bouygues Télécom, la qualité des communications est supérieure que chez les autres opérateurs si on en croit les derniers relevés de l’ARCEP. Les communications sont illimitées, mais Lycamobile précise que cela doit être dans la mesure du raisonnable : 5 heures d’appel et 250 SMS par jour, ou 50 heures d’appels et 1000 SMS sur le mois.

Enfin, il est possible de conserver son ancien numéro de téléphone. Une fois la carte SIM, ou eSIM, Lycamobile dans les mains, il faut obtenir son RIO (Relevé d’Identité Opérateur) et appeler ensuite le service client de Lycamobile. Ce dernier se charge de tout, et ce, gratuitement. Il n’y a aucuns frais supplémentaires à ce forfait, la carte SIM étant prépayée.

Afin de comparer le forfait Lycamobile avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles pas chers du moment.

