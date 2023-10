Galaxy S23 Ultra à -37 %, TV Philips Ambilight 65″ pas cher, un mini vidéoprojecteur FHD à 89 € — les deals de la semaine

Si vous n’avez pas pu consulter les nombreux bons plans de cette semaine, voici ce que vous avez raté : le Galaxy S23 Ultra chute à 889 euros, un TV Philips Ambilight de 65 pouces pas cher, et un mini vidéoprojecteur à seulement 89 euros.

Cette semaine, nous avons, comme à notre habitude, publié de nombreux bons plans. Si vous n’avez pas eu le temps d’y jeter un coup d’œil, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées depuis ce lundi 16 octobre et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Amazon propose une offre qui ne se refuse pas sur le Samsung Galaxy S23 Ultra (-37 %)

En début d’année, le Samsung Galaxy S23 Ultra a fait l’unanimité et lui a valu le titre de roi des smartphones. Nous lui avons attribué la note de 9/10 et même après l’avoir utilisé pendant sept mois, il reste notre coup de cœur. Les promotions sont donc particulièrement intéressantes sur ce modèle et en ce moment, il descend à un prix bien bas grâce à une réduction totale de 530 euros.

Ce qu’on adore chez le Samsung Galaxy S23 Ultra

Un écran AMOLED d’excellente facture

Un volet photo impressionnant avec son capteur de 200 Mpx

Des performances de premier plan avec Snapdragon

Une autonomie monstrueuse

Le S-Pen !

Au lieu de 1 419 euros habituellement, le Samsung Galaxy S23 Ultra (256 Go) est actuellement affiché à 1 039 euros sur Amazon, et grâce à une offre de prise, il peut vous revenir à 889 euros. Cette offre est aussi disponible chez Ubaldi

En promo, ce TV 4K Philips de 65 pouces avec Ambilight est la bonne affaire du moment

Les TV Philips se distinguent tout particulièrement de la concurrence avec sa technologie Ambilight. Il s’agit d’un système d’éclairage situé à l’arrière du TV et diffusant un halo lumineux dont les couleurs s’adaptent selon ce qui est diffusé à l’écran. Le Philips 65PUS8108 est l’un des derniers téléviseurs dotés de cette technologie et il profite en ce moment d’une réduction de 25 % chez Rue du Commerce.

Le Philips 65PUS8108 en quelques points

Une dalle LED de 65 pouces en définition 4K

La technologie Ambilight pour plus d’immersion

Smart TV qui intègre Alexa

Au lieu de 899 euros à son lancement, le Philips 65PUS8108 est maintenant disponible en promotion à 649 euros chez Rue du Commerce.

À seulement 89 €, ce mini vidéoprojecteur 1080p va ravir les budgets serrés

Il est vrai que les vidéoprojecteurs n’atteignent pas la qualité d’image d’un bon téléviseur, mais ils tirent leur avantage en proposant une plus grande diagonale dans un petit format. La preuve en est avec le Xming Q1 SE. Ce mini vidéoprojecteur n’est pas le meilleur du marché, mais il est capable de diffuser une image jusqu’à 120 pouces avec une qualité d’image satisfaisante. Le tout pour moins de 90 euros.

Le Xming Q1 SE, c’est quoi ?

Un petit vidéoprojecteur pratique à transporter

Des images en FHD jusqu’à 120 pouces

Compatible avec de nombreux supports

Habituellement à 225 euros, le vidéoprojecteur Xming Q1 SE revient à 89 euros seulement sur le site GeekBuying en appliquant le code NNNFRXMQ1.

NordVPN prend un mois d’avance sur le Black Friday et dégaine une offre intéressante

NordVPN prend près d’un mois d’avance sur le Black Friday et propose déjà son offre spéciale avec une belle réduction sur ses abonnements. C’est aussi une manière de mettre en avant ses autres services comme son gestionnaire de mot de passe ou son service de stockage en cloud.

NordVPN, en gros, c’est quoi ?

Très bonnes applications desktop et mobile

D’excellents débits grâce au protocole NordLynx

Un SAV fiable et efficace

Un gestionnaire de mot de passe et du stockage en cloud en option

À partir d’aujourd’hui, NordVPN propose son abonnement de 2 ans « Essentiel » avec trois mois offerts en plus pour 80,73 euros, soit 2,99 euros par mois.

Vous pouvez aussi opter pour les bundles suivants qui sont également en promotion avec notamment l’apport d’un gestionnaire de Mot de passe et d’un cloud de 1 To ultra-sécurisé :

NordVPN + NordPass pour 2 ans + 3 mois gratuit : 107,73 euros soit 3,99 euros par mois, -62 % en tout . NordVPN + NordPass + NordLocker pour 2 ans + 3 mois gratuit : 134,73 € soit 4,99 euros par mois, -69 % en tout .



Les meilleurs VPN du moment La valeur sûre NordVPN 2.99€/mois Découvrir Connexions simultanées illimitées SurfShark 2.30€/mois Découvrir Meilleur rapport qualité-prix CyberGhost VPN 2.11€/mois Découvrir Tous les meilleurs VPN

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.