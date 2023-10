JBL Charge 5 : cette enceinte portable Bluetooth notée 9/10 est enfin à moitié prix

JBL Charge est l'une des gammes à succès du constructeur américain spécialiste de l'audio et la JBL Charge 5 est l'un de ses derniers représentants, avec la JBL Charge 5 Wi-Fi. Bien qu'elle soit sortie il y a maintenant deux ans, ce doit être la première fois qu'elle s'affiche à moitié prix grâce à une réduction de 100 euros sur son prix de lancement. Chez Carrefour, la JBL Charge 5 est en ce moment disponible à 99,99 euros au lieu de 199,99 euros.

JBL est l’un des plus grands constructeurs d’enceintes portables Bluetooth avec notamment plusieurs gammes dans son catalogue, les plus connues étant les Go, les Flip et les Charge qui, bien que moins légères, sont plus robustes et surtout plus autonomes. Après une Charge 4 imparfaite, JBL s’est rattrapée avec une excellente Charge 5 dotée d’une nouvelle solution acoustique à deux voies. Chez Carrefour, cette enceinte portable est à moitié prix grâce à une réduction de 100 euros.

Pourquoi craquer pour la JBL Charge 5 ?

Un son aussi puissant que précis

Une excellente autonomie de 20 heures

Une certification IP67 contre l’eau et la poussière

Au lieu de 199,99 euros habituellement, la JBL Charge 5 est maintenant disponible en promotion à 99,99 euros chez Carrefour. Attention ! Il sera affiché un prix de 149,99 euros lorsque vous cliquerez sur le lien, vous devez sélectionner « Livraison à domicile ou en Point Relais » pour que la réduction s’applique.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le JBL Charge 5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le JBL Charge 5 au meilleur prix ?

Une enceinte Bluetooth qui vous suit partout, pendant longtemps

Reconnaissable de loin avec ce design cylindrique, la JBL Charge 5 est faite pour être emmenée partout avec soi, quand bien même elle est un peu plus imposante que les enceintes Flip du même constructeur. Avec sa certification IP67, elle est totalement étanche à la poussière et résiste à l’immersion jusqu’à un mètre de profondeur. Sous la douche ou à l’extérieur en randonnée ou à la plage (ce n’est plus la saison, mais cela peut être un bon investissement sur le prochain été), elle résiste aux vies les plus mouvementées.

Les chutes et les longues journées ne lui font pas peur non plus. À l’instar des dernières enceintes Flip, on retrouve un revêtement en mailles épaisses ainsi que les embouts en silicone anti-dérapants. Du côté de l’autonomie, la JBL Charge 5 se targue d’une durée pouvant s’élever jusqu’à 20 heures grâce à une batterie de 7 500 mAh. Lors de notre test, elle a même tenu 24 heures à 20 % du volume, un niveau sonore que nous jugions déjà élevé. Pour la recharge via son port USB-C, il faut compter sur une durée de quatre heures.

Un son qui s’impose dans tous les environnements

La JBL Charge 5 est une enceinte à deux voies avec un unique haut-parleur doté de deux woofers et d’un tweeter pour une puissance totale de 40 W RMS. JBL oblige, on s’attend à ce que l’accent soit mis sur les basses, mais il se trouve que le tweeter fait un excellent travail au point où la meilleure partie de la signature sonore se trouve au niveau des aigus. Les graves sont également de bonne facture et les médiums sont clairs, vifs et la restitution des voix est elle aussi de haute volée.

Les performances sonores sont bonnes, mais auraient pu être encore meilleures s’il n’y avait pas un défaut de conception. Le logo JBL recouvre en effet une partie du haut-parleur et la grille est plus épaisse devant les radiateurs passifs, rendant les graves moins précis, surtout à mesure que le volume augmente. Avec sa puissance et sa signature sonore, la JBL Charge 5 n’a aucun mal à se faire entendre en extérieur, même sur une plage avec le bruit des vagues et les cris des enfants. Enfin, un égaliseur est disponible sur l’application de JBL.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la JBL Charge 5.

Afin de comparer la JBL Charge 5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures enceintes Bluetooth portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.