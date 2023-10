Pourquoi ce smartphone Xiaomi vendu à 100 euros est une bonne affaire ?

Si vous souhaitez débourser une petite somme pour un smartphone, le Xiaomi Poco M5 est celui qu’il vous faut. Il est d’ailleurs possible de l’obtenir pour seulement 102,99 euros grâce à un code promo, contre 189,90 euros à sa sortie.

C’est assez rare de trouver un smartphone autour de 100 euros. Avec ce budget, il faut s’attendre à des petites performances, mais certaines références sortent du lot. Le Poco M5 de Xiaomi, par exemple, est un smartphone entrée de gamme qui assure l’essentiel pour pas cher. Il est un bon candidat pour être le premier smartphone d’un ado, ou pour une personne âgée. On le trouve aujourd’hui avec 80 euros de moins qu’à sa sortie.

Le Xiaomi Poco M5 propose :

Un écran LCD de 6,58 pouces en FHD+ à 90 Hz

Un SoC entrée de gamme efficace pour les tâches du quotidien

Une grosse batterie de 5 000 mAh

Dans sa version 4 + 64 Go, le Xiaomi Poco M5 est proposé à 189,90 euros, mais grâce à cette offre sur AliExpress, il se négocie aujourd’hui à seulement 102,99 euros en appliquant le code FR13.

Des finitions soignées et un écran réactif

Pour un smartphone aux alentours de 100 euros, le Xiaomi Poco M5 s’accorde de belles finitions avec son dos en similicuir. À l’arrière, on découvre le logo « POCO » positionné à la verticale, sur un large cadre noir où l’on retrouve le module photo, mais reste plus discret que ses prédécesseurs.

À propos de la photo, le triple capteur photo au dos est composé d’un capteur de 50 mégapixels (f/1,8) pour l’objectif principal et 2 mégapixels chacun pour les photos macro et la caméra de profondeur pour les portraits. Généralement, la partie photo sur cette tranche tarifaire est loin d’être excellente, mais suffira pour celles et ceux qui n’ont pas de grandes exigences.

Un smartphone fonctionnel et endurant

En face avant, l’écran du M5 possède des bordures assez épaisses, rien d’étonnant à ce prix-là. On découvre une dalle LCD de 6,58 pouces avec une définition Full HD+. L’absence de l’Oled se fait ressentir, mais on reste sur un écran lumineux, capable en plus d’afficher du 90 Hz pour plus de fluidité. Pour fonctionner efficacement, il se dote du MediaTek Helio G99 couplé à 4 Go de mémoire vive. Même si la marque propose un échantillonnage tactile qui monte à 240 Hz pour une réactivité poussée sur les jeux vidéo, le M5 aura des difficultés à lancer des jeux gourmands.

Cette configuration reste toutefois suffisante pour consulter le web, les réseaux sociaux sans trop de difficultés. Cette version dispose de l’interface MIUI 13 basée sur Android 12 pour une expérience utilisateur fluide. À noter que ce modèle ne profite pas du réseau 5G. Quant à l’autonomie, le M5 se montre assez endurant et est capable d’encaisser une journée sans broncher grâce à une batterie de 5 000 mAh. Quant à la charge de 18W, c’est un peu léger quand d’autres smartphones de la marque sont compatibles avec la charge rapide 33W.

Pour découvrir d’autres smartphones sur la même tranche tarifaire disponible sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2023.

