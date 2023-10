Dyson vend pour trois fois moins cher ces purificateurs d’air tout-en-un, en reconditionné

Avec la météo qui se dégrade et les températures qui baissent, l'idée d'ouvrir les fenêtres de son domicile en grand pour renouveler l'air n'est pas des plus séduisantes. Grâce aux purificateurs d'air, il n'est plus nécessaire de s'infliger ce désagrément et ces appareils ont également le mérite de filtrer la pollution et autres particules allergènes. En ce moment, Dyson propose au rabais deux modèles de purificateurs d'air reconditionnés mais toujours performants !

Dyson est une marque bien insérée sur le marché des appareils ménagers connectés, connue pour ses aspirateurs-balais, ses nombreux appareils pour le soin des cheveux mais aussi ses purificateurs d’air, pour l’assainir et le faire circuler dans la maison sans avoir à ouvrir les fenêtres au risque de laisser s’échapper le chauffage ou de faire rentrer la pollution. En ce moment, ce ne sont pas les promotions qui manquent chez Dyson et ces purificateurs d’air tout-en-un sont proposés à un prix très abordable au regard de leurs performances.

Ce que proposent ces purificateurs d’air Dyson

Purifient et rafraîchissent l’air ambiant, l’un fait chauffage et l’autre humidificateur

Accès aux données en temps réel pour surveiller la qualité de l’air dans la maison

Un mode nuit pour les personnes au sommeil léger

Au lieu de 589 euros habituellement, le Dyson Purifier Hot+Cool HP07 est maintenant disponible en reconditionné à 190,10 euros en boutique officielle avec le code promo RECYCLE10. Idem pour le Dyson Pure Humidify+Cool PH01 disponible en reconditionné à 159,20 euros chez le même marchand avec le même code promo au lieu de 588 euros.

Les caractéristiques du Dyson Purifier Hot+Cool HP07

Le Dyson Purifier Hot+Cool HP07 est un purificateur d’air 3-en-1, il purifie en mode ambiant sans ventiler en capturant 99,95 % des particules avec ses filtres HEPA, chauffe en hiver avec une projection à longue portée pour faire grimper la température de façon homogène, et ventile en été en augmentant le débit et la portée de l’air purifié. Pour les personnes qui voudraient l’utiliser la nuit mais qui ont le sommeil léger, il existe justement un mode nuit qui réduit son volume sonore ainsi que la luminosité de l’affichage.

À l’instar des autres purificateurs d’air du constructeur, celui-ci est connecté et est entièrement pilotable depuis un smartphone ou une tablette, via l’application de Dyson. Il est ainsi possible de l’activer ou l’arrêter à distance mais aussi de surveiller la qualité de l’air en temps réel dans la maison. L’application donne aussi accès à des tutoriels pour prendre soin de l’appareil et envoie une notification lorsqu’il est temps de changer le filtre HEPA. Filtre qui peut être remplacé facilement et rapidement.

Les caractéristiques du Dyson Pure Humidify+Cool PH01

Le Dyson Pure Humidify+Cool PH01 est lui aussi un purificateur d’air 3-en-1, il purifie et fait circuler l’air en capturant 99,95 % des particules fines et les gaz avec ses filtres à charbon actif et HEPA. L’air brassé est humidifié et sain à la sortie, ce qui est peut être bienvenu si l’on vit dans un environnement sec qui peut avoir des effets délétères sur son confort et sa santé. Et comme le Dyson Purifier Hot+Cool plus haut, il peut envoyer un air frais avec son mode brise pour ventiler la maison les jours de chaleur.

Ce modèle est simple à installer et à entretenir, mais il est surtout connecté et pilotable à distance via l’application de Dyson. On retrouve ainsi les mêmes fonctions qu’avec les autres purificateurs d’air du constructeur britannique, à savoir un historique de la qualité de l’air, l’espérance de vie du filtre, la température intérieure et le taux d’humidité en temps réel. L’application est ergonomique et simple à utiliser, on peut régler la marche ou l’arrêt, le mode nuit, la puissance et la direction du flux d’air et contrôler l’humidité.

