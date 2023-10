TV QLED 4K 65″ à 690 €, -5000 € sur un VTTAE et une caméra 2K à petit prix — les deals de la semaine

Sommaire Comparateur Commentaires

Pas eu le temps de consulter les deals de la semaine ? Pas de souci, voici un récap des meilleures offres : le prix de ce TV QLED de 65 pouces est en chute libre, 5 000 euros de moins sur un VTT électrique premium et une caméra de surveillance 2K à petit prix.

Au cours de la semaine, de nombreuses offres ont été traitées. Si vous n’avez pas eu l’occasion de suivre méticuleusement les bons plans publiés depuis ce lundi 23 octobre, pas d’inquiétude. Pour vous aider à rattraper tout cela, nous avons regroupé dans cet article les trois meilleures promotions que nous avons partagées et qui sont toujours disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

En passant de 1 489 € à 690 €, ce TV QLED 4K 65″ devient le moins cher du marché

La gamme des TV TCL MQLED87 est sortie il y a seulement quelques mois et il n’a pas fallu longtemps attendre l’occasion de faire de bonnes affaires sur l’un de ses modèles. Ces TV allient technologie d’affichage incontournable, haute définition, plusieurs traitements d’images et de son ainsi qu’une polyvalence pour un prix contenu. Le TCL 65MQLED87 lancé à quasiment 1 500 € en est un parfait exemple, sans compter qu’il profite d’une réduction totale de près de 800 euros.

Le TCL 65MQLED87 en bref

Un bel écran Mini LED 4K de 65 pouces

Dispose de Dolby Vision et de Dolby Atmos

Taillé pour le gaming en 4K 120 FPS

Tourne avec l’interface Google TV

Au lieu de 1 489 euros habituellement, le TCL 65MQLED87 est maintenant disponible en promotion à 690 euros chez Ubaldi grâce à un cumul de plusieurs offres. En premier lieu, une réduction de 499 euros est affichée sur le site, vient une offre de remboursement permettant de faire une dernière économie de 300 euros.

5 000 € de remise sur ce VTT électrique premium de la marque Specialized, en reconditionné

La marque Specialized peut ne pas dire grand-chose pour les néophytes, mais ceux qui s’y connaissent dans le monde du cyclisme en ont sûrement déjà entendu parler. Specialized est un véritable pionnier à l’origine de nombreuses innovations, le constructeur est à l’origine du tout premier VTT, le Stumpjumper, mais aussi d’un des premiers modèles de VTT électrique avec sa gamme Turbo Levo SL. Un modèle de cette gamme est d’ailleurs disponible en reconditionné avec une remise de 5 000 euros par rapport à un modèle neuf.

Le Specialized Turbo Levo SL Expert Carbon (2021) en bref

Un VTT léger et polyvalent en ville et à la montagne

Stable et maniable, même sur les terrains difficiles

Un moteur de 240 W avec un couple de 35 Nm

Une batterie de 320 Wh pour une autonomie intéressante

Au lieu de 9 000 euros en neuf, le Specialized Turbo Levo SL Expert Carbon (2021) est maintenant disponible à 3 999 euros en reconditionné chez Upway. De plus, il est possible de recevoir des aides de l’État ou de la collectivité territoriale pour l’achat de ce type de véhicule, leur montant dépend de votre situation fiscale.

Amazon brade cette caméra qui filme en 2K avec sirène intégrée à un super prix

Une caméra de surveillance connectée est un bon atout pour savoir ce qu’il se passe chez soi en son absence. La Tapo C310 de TP-Link assure l’essentiel pour accomplir cette tâche, entre sa bonne qualité d’image de jour et de nuit, et sa capacité d’alerter en cas d’intrusion. Aujourd’hui en promotion sur Amazon, elle est idéale pour surveiller les alentours de votre domicile.

Les atouts de la Tapo C310

Une petite caméra facile à installer

Avec une bonne qualité d’image, même de nuit

Détecte les mouvements avec une alarme intégrée

Proposée à 59,99 euros, la caméra de surveillance TP-Link Tapo C310 est aujourd’hui remisée à 41,36 euros sur Amazon.

Ce forfait mobile flexible de 80 Go est sans aucun doute la meilleure offre du moment

Peu connu du grand public, mais pourtant bien installé depuis des années en tant qu’opérateur virtuel international basé dans 22 pays dont la France, Lyca Mobile se targue aussi de proposer des forfaits 4G à des prix parmi les plus bas du marché. C’est, par exemple, le cas de ce forfait de 80 Go pour moins de 8 euros par mois, sans engagement, avec la 5G incluse et même la possibilité de souscrire à une carte eSIM.

Que propose ce forfait chez Lycamobile ?

Le prix (très) bas et qui ne bouge pas

La possibilité de changer de forfait et d’annuler à tout moment

Les appels/SMS/MMS illimités

80 Go de données 5G en France

Jusqu’au 31 octobre, le forfait de 80 Go chez Lycamobile est à 7,99 euros par mois sans changement de prix au bout de 30 jours d’abonnement. Il est d’ailleurs possible de changer de forfait ou de résilier à tout moment, ce qui rend cette offre l’une des plus flexibles de marché.

