69 euros, c’est le prix mini de cette barre de son 2.1 de TCL

Si les barres de son sont g√©n√©ralement tr√®s on√©reuses, certaines r√©f√©rences affichent heureusement un prix plus que contenu tout en √©tant plut√īt efficaces. C'est par exemple le cas de la TCL S522WE, qui est actuellement propos√©e √† 69,99¬†euros chez Cdiscount alors qu'on la retrouve g√©n√©ralement aux alentours des 90¬†euros.

Si vous n’avez pas le budget pour une barre de son premium, dont le prix tr√®s √©lev√© peut √™tre un vrai frein, mieux vaut s’orienter vers des r√©f√©rences d’entr√©e de gamme. D’autant plus qu’il existe des mod√®les tout √† fait efficaces sur le march√©, si l’on est pr√™t √† faire quelques concessions sur la fiche technique. √Ä cet √©gard, la barre de son TCL S522WE propose un bon rendu¬†2.1 et une puissance sonore satisfaisante alors que son prix ne d√©passe pas les 70¬†euros actuellement.

Les points essentiels de la barre de son TCL S522WE

Une puissance audio satisfaisante

Un bon rendu 2.1 avec un caisson de basse sans fil

Compatible Bluetooth

Pr√©c√©demment affich√©e √† 79,99¬†euros, mais g√©n√©ralement propos√©e aux alentours de 90¬†euros par d’autres e-commer√ßants, la barre de son TCL S522WE est d√©sormais vendue √† 69,99¬†euros chez Cdiscount.

Une barre de son discrète

Si la barre de son TCL S522WE adopte un design plut√īt basique avec ses lignes arrondies et son coloris noir, elle marque davantage de points avec son format compact (80 x 70 x 99¬†mm). Ce dernier lui permet en effet d’√™tre discr√®te sous un t√©l√©viseur et de ne pas empi√©ter sur les images diffus√©es √† l’√©cran. Notez d’ailleurs que si vous ne souhaitez pas l’installer sous un TV, vous pourrez aussi la fixer au mur.

Pour faire fonctionner cette barre de son, rien de plus simple¬†: elle se connecte en Bluetooth √† un t√©l√©viseur ou m√™me √† un smartphone si vous souhaitez l’utiliser comme enceinte. C√īt√© connectique, on a droit √† une entr√©e optique, un port HDMI ARC et √† un port USB.

Une puissance suffisante

La TCL S522WE est capable de d√©livrer une puissance totale de 200¬†W, ce qui promet un rendu audio assez satisfaisant. Ajoutons √† cela un rendu 2.1 avec son caisson de basses sans fil, soit l’assurance de profiter de basses profondes. Certes, √† ce prix, cette barre de son n’est pas compatible avec des technologies comme Dolby Atmos et DTS:X, qui permettent √† la barre de son de simuler un environnement sonore en 3D. Mais ces absences n’emp√™chent pas la barre de son de diffuser un son plus immersif que celui de la majorit√© des t√©l√©viseurs.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.