Ces écouteurs sans fil endurants Realme sont vendus au rabais chez Cdiscount

Ceux qui ont un très petit budget mais qui souhaitent tout de même acheter de nouveaux écouteurs sans fil efficaces pourront se tourner vers les Realme Buds Q2S. Ces derniers sont en effet proposés à 8,20 euros seulement au lieu de 29,99 euros chez Cdiscount.

Celles et ceux qui ne veulent pas dépenser une fortune pour des écouteurs sans fil peuvent heureusement trouver quelques références efficaces sur le marché. Bien sûr, des concessions seront à faire et il ne faut pas s’attendre à trouver de bons modèles dotés de la réduction de bruit active à moins de 20 euros. Par exemple, les Realme Buds Q2S ne proposent certes pas cette technologie très recherchée, ces true wireless ont tout de même d’autres atouts, comme une bonne autonomie, un format pratique et une puissance sonore correcte. Mais leur principal avantage, c’est évidemment leur prix, puisqu’ils coûtent moins de 9 euros en ce moment.

Ce qu’il faut savoir sur les Realme Buds Q2S

Un format intra-auriculaire pratique

Une suppression des bruits ambiants pendant les appels

Une bonne autonomie

Lancés à 29,99 euros, les écouteurs sans fil Realme Buds Q2S sont désormais affichés à 8,20 euros chez Cdiscount.

Des écouteurs pratiques et endurants

Les écouteurs sans fil disposant d’un format intra-auriculaire ont beau ne pas plaire à tout le monde, certains appréciant peu le fait que les embouts rentrent dans l’oreille, ils ont tout de même l’avantage d’assurer un bon maintien. Les Realme Buds Q2S adoptent justement ce design, qui devrait d’ailleurs offrir un confort suffisant sur la durée. D’autant plus que chaque écouteur ne pèse que 4,2 g, un poids qui limite la gêne, y compris sur plusieurs heures.

Les Realme Buds Q2S peuvent justement tenir plusieurs heures avant de tomber en rade, et c’est bien là l’un de leurs grands atouts. Ils sont ainsi capables de fonctionner jusqu’à 7 heures sur une seule charge, ce qui est plutôt satisfaisant pour un prix aussi réduit. Avec le boîtier de charge, l’autonomie totale grimpe à 30 heures. Pour ce qui est de la recharge, la marque promet que 10 minutes suffisent à gagner 3 heures d’écoute.

Une qualité audio correcte

Si leur format intra-auriculaire ne s’accompagne pas de la réduction de bruit active, ce qui est attendu vu leur prix, les Realme Buds Q2S proposent tout de même une fonctionnalité dérivée bien pratique : une technologie de réduction des bruits ambiants lors des appels, permise par l’intelligence artificielle. De quoi bien mieux isoler les voix humaines lors des conversations téléphoniques.

Enfin, concernant leur qualité audio, les Realme Buds Q2S doivent compter sur des transducteurs de 10 mm, qui permettent d’avoir un son plutôt correct pour écouter des titres sur des plateformes de streaming, mais pas plus. Sachez aussi que ces true wireless se limitent aux codecs les plus communs, à savoir le SBC et l’AAC. Parmi les autres fonctionnalités ajoutées par Realme, on compte la technologie d’amélioration des basses Bass Boost+ ainsi que la technologie Dolby Audio pour un son plutôt clair.

