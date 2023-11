Bonne nouvelle : l’offre Rat+ de Canal+ revient à moins de 20 €/mois pour les moins de 26 ans

L'offre Rat+ de Canal+, qui regroupe les chaînes Canal+ mais aussi un accès à Netflix, Disney+, Apple TV+ ou encore Paramount+, est de retour pour les moins de 26 ans. Ces derniers ne paieront que 19,49 euros par mois, et c'est sans engagement.

C’est en mars dernier que Canal+ avait lancé une offre plutôt rare et insolite sur le marché de la SVOD. Intitulée Rat+, celle-ci s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans et donne accès à une tripotée de plateformes de streaming : les chaînes de Canal+ bien sûr, mais aussi Disney+, Netflix, Apple TV+, Paramount+ ou encore OCS. Les radins dans l’âme et celles et ceux qui souhaitent faire des économies chaque mois pour se cultiver et suivre les dernières séries du moment seront ravis d’apprendre que l’offre Rat+ fait son grand retour à moins de 20 euros par mois.

Que propose l’offre Rat+ de Canal+ ?

Toutes les chaînes Canal+

Disney+, Netflix, Apple TV+, Paramount+…

Utilisable par deux utilisateurs simultanés

Actuellement, l’offre Rat+ de Canal+ est proposée à 19,49 euros par mois pour les moins de 26 ans. Des justificatifs seront à fournir lors de l’inscription. À noter que le prix n’augmente pas au bout d’un an et que l’offre est sans engagement.

Les chaînes thématiques de Canal+

L’offre Rat+ de Canal+ est tout d’abord utilisable sur plusieurs types d’appareils, comme les PC, les TV ou encore les consoles, mais aussi via les boîtiers connectés sous Android TV et Fire TV. Deux utilisateurs en simultané peuvent par ailleurs utiliser le même compte. À noter aussi que l’application MyCanal est disponible sur les plateformes Android et iOS.

Ils pourront ainsi visionner les contenus proposés par Canal+, mais pas seulement : toutes les chaînes thématiques du groupe seront accessibles, comme Canal+ Box Office (pour les films américains et blockbusters les plus en vue), Canal+ Series (pour… les séries, dont certaines sont proposées dans la foulée de leur diffusion aux États-Unis), Canal+ Docs pour les documentaires ou encore Canal+ Sport360.

(Presque) toutes les plateformes de streaming à portée de main

Outre les chaînes du groupe Canal+, l’offre Rat+ donne aussi accès à plusieurs plateformes de streaming parmi les plus appréciées : Disney+ et ses univers (Pixar, Marvel, Star Wars…), Netflix et son contenu exclusif ultra-riche (avec un abonnement Standard, donc HD pour 2 utilisateurs en simultané), Apple TV+ et ses créations originales, Paramount+ pour les contenus de Showtime ou encore Nickelodeon, OCS (qui ne comporte malheureusement plus les séries de HBO…) ou encore Insomnia, pour les amateurs de films d’horreur et autres slashers. La 4K UHD sera d’ailleurs de la partie pour les contenus compatibles.

Sachez que pour chacune des applications, si vous ne possédez pas déjà de comptes, il faudra vous en créer. Si vous êtes déjà abonné à une ou plusieurs de ces plateformes, vous pourrez utiliser vos identifiants afin que vos comptes s’ajoutent à l’abonnement Canal+.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents services de streaming qui valent réellement le détour, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures plateformes SVOD du moment.

