Pourquoi ce smartphone Google Pixel à moins de 100 € vaut encore le coup ?

Le Google Pixel 3a est un téléphone qui a beau dater de 2019, ce mignon petit smartphone plait pour son format compact, son écran Oled, son interface fluide, et surtout son prix qui chute à 99 euros grâce à ce code promo.

Le Pixel 3a est l’un des premiers smartphones abordables de Google à avoir foulé officiellement le sol européen, car avant, il fallait passer par l’importation. Pour son prix, il est excellent en photo et propose une expérience logicielle ultra-simplifiée, et même s’il est aujourd’hui bloqué à Android 12, il reste un très bon choix, surtout à moins de 100 euros.

Le Google Pixel 3a, c’est quoi ?

Un joli smartphone compact

Avec un bel écran Oled

Un appareil photo correct

Disponible à sa sortie à 399 euros, le Google Pixel 3a est aujourd’hui proposé à 99 euros (neuf) sur le site Asgoodasnew. Pour cela, il suffit d’appliquer le code OFF2023 une fois le téléphone ajouté au panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Google Pixel 3a. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 3a au meilleur prix ?

En quoi le Google Pixel 3a est-il recommandable ?

Le Pixel 3a, sorti en 2019, a été un véritable coup de cœur pour la rédaction et si on veut le recommande aujourd’hui c’est pour son prix. Pour moins de 100 euros, il offre une bonne qualité de fabrication dans un format très compact pour une meilleure prise en main. Sa dalle Oled est bien calibré, même si on regrette la présence des bordures imposantes de chaque côté de l’écran. Alors oui, il ne profite pas d’un taux de rafraichissement élevé, mais son interface rend l’expérience fluide.

Sorti avec Android 9.0 Pie, aujourd’hui, il profite d’Android 12 et ne sera malheureusement plus mis à jour. Côté performances, il montre rapidement ses limites avec les jeux gourmands, mais il assure les usages du quotidien sans problème. Attention à l’autonomie, qui peut vite descendre si vous avez une utilisation poussée. Enfin, sur la photo, il n’arrivera pas au niveau de qualité de ses grands frères, mais offre des clichés corrects de jour comme de nuit, et pour le prix c’est vraiment cool !

Pour plus de détails, n’hésitez pas à lire notre test sur le Google Pixel 3a.

Si votre budget est limité sous les 100 euros, nous avons confectionné un guide regroupant les meilleurs smartphones pas chers à moins de 100 euros en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.