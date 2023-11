Seulement 239 € pour un smartphone 5G et compact avec écran OLED 120 Hz, qui dit mieux ?

Le Motorola Edge 30 Neo compatible 5G est abordable de base, et en ce moment, le smartphone est même encore moins cher qu'à sa sortie puisqu'il est proposé à seulement 239 euros chez Électro Dépôt au lieu de 399 euros.

Dévoilé l’année dernière, le Motorola Edge 30 Neo était le plus abordable de sa gamme, également composée du Edge 30 Ultra et du Edge 30 Fusion. Malgré son prix de base plus contenu, le Edge 30 Neo a tout de même plusieurs arguments à faire valoir, à commencer par son format compact qui plaira aux allergiques des grandes diagonales, mais aussi son écran OLED 120 Hz ou encore ses capteurs photo simples et efficaces. Certes, il n’est pas dénué de concessions. Mais elles sont plus faciles à accepter avec un prix bas. Et la bonne nouvelle, c’est que le Motorola Edge 30 Neo est justement encore moins cher que d’habitude puisqu’il est affiché avec 160 euros de réduction.

Les points forts du Motorola Edge 30 Neo

Un petit format pratique

Un écran OLED à 120 Hz

De beaux clichés de jour

Lancé à 399 euros, le Motorola Edge 30 Neo (5G, 256 Go) est désormais vendu à 239,99 euros chez Électro Dépôt.

Un format compact avec un écran qui en jette

Motorola a visiblement souhaité ne faire aucune concession sur le design avec son Edge 30 Neo, qui arbore des lignes épurées et de fines bordures, avec notamment un bloc optique bien intégré, même s’il est un peu épais. On a aussi apprécié, lors de notre test, ses dimensions réduites (15,29 x 71,2, 7,75 mm) et son écran de « seulement » 6,28 pouces, qui en font un smartphone plus compact que nombre de ses concurrents. Celles et ceux qui ont des petites mains devraient être satisfaits.

L’écran est une autre pièce maîtresse de ce smartphone, puisqu’on a ici droit à une dalle pOLED (pour plastique OLED) au ratio 20:9. Cette dernière est aussi et surtout dotée d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Une donnée réellement appréciable pour le prix. La luminosité est par ailleurs plutôt bluffante avec 976 cd/m², mais dommage pour l’absence du HDR10+, qui aurait rendu le résultat encore meilleur.

De belles photos en journée

Côté performances, le Motorola Edge 30 Neo embarque un Snapdragon 695 5G, épaulé par 8 Go de mémoire vive et ici accompagné de 256 Go de stockage. Une configuration suffisante pour faire tourner Android et la majorité des applications standards sans subir de ralentissement. La puissance sera toutefois limitée si vous utilisez des apps très gourmandes en ressources, comme les jeux 3D. Les jeux 2D se lanceront plus facilement. Pour ce qui est du logiciel, Android 12 est de la partie, avec une légère surcouche MyUX de Motorola qui ajoute quelques fonctions pratiques comme le contrôle de l’interface par gestes ou encore la non-mise en veille de l’écran tant que vous regardez l’écran.

Concernant sa partie photo, le Edge 30 Neo intègre un capteur principal grand-angle de 64 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels. Un stabilisateur optique et un autofocus complètent le tout. Avec ce module, on obtient de beaux clichés de jour, avec un bon niveau de détails et une colorimétrie naturelle. Le mode nuit est en revanche plus décevant. Enfin, parlons de son autonomie : avec une batterie de 4020 mAh, le Edge 30 Neo promet de fonctionner une journée sur une seule charge, avec une utilisation un peu modérée. La charge rapide 65 W permet quant à elle de passer de 0 à 100 % de batterie en une petite heure environ.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Motorola Edge 30 Neo.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Motorola du moment.

