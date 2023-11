Cet abonnement VPN pas cher est le meilleur rapport qualité-prix du moment

Vous êtes enfin décidé à prendre un abonnement à un VPN ? Pourquoi ne pas opter pour celui de Surfshark qui propose, en plus de trois mois gratuits au minimum, un prix parmi les plus bas du marché ?

La sécurité en ligne est un sujet de plus en plus important, que ce soit depuis nos ordinateurs, mais surtout depuis nos mobiles qui nous exposent toujours plus au phishing et aux fraudes à l’identité. Un VPN devient alors un outil très pratique pour s’en protéger efficacement et de façon silencieuse, tout en bénéficiant de fonctionnalité bien pratique comme la suppression de pub ou de certains outils de productivité. Surfshark fait partie des meilleurs dans ce domaine et ses prix sont parmi les meilleurs du marché, notamment en ce moment puisqu’il est possible d’obtenir un accès de 2 ans avec 3 mois offerts pour moins de deux euros par mois.

Quels sont les bons points du VPN Surfshark ?

Débits élevés grâce au protocole Wireguard

Des connexions simultanées illimitées

Transparence du service et données non collectées

En ce moment, Surfshark propose un abonnement Starter de 2 ans + 3 mois gratuits pour 53,73 euros, soit 1,99 euro par mois, ce qui en fait l’un des VPN payants les moins chers du marché.

Les autres abonnements, notamment Surfhark One et One+ sont à respectivement 75.32 euros et 115.71 euros sur 2 ans avec 4 et 5 mois gratuits. Ils offrent en plus des services de protection antivirus, des alertes de violation par mail en temps réel et même de suppression de données privées.

Surfshark, un VPN haut de gamme

Surfshark est aujourd’hui une marque faisant office de gros challenger sur la scène des VPN aux côtés des NordVPN et Cyberghost VPN. Il faut dire que le service dispose de quelques arguments de poids. D’abord, il dispose de plus de 3 200 serveurs RAM dans plus de 100 pays. Bien naturellement, son principal intérêt est de sécuriser votre navigation sur Internet en protégeant vos données et vos informations personnelles, tout en assurant votre anonymat.

L’atout de ce VPN est qu’il est possible, via un seul abonnement, de l’utiliser sur tous les appareils de sa famille et de ses proches simultanément, là où la plupart limitent le nombre d’utilisations de la licence. Côté fonctionnalité, Surfshark fait également un excellent travail. Tout d’abord, avec l’option baptisée Multihop permettant de chiffrer doublement sa connexion via un système de multiserveur. (Le débit est cependant fortement affecté). Il faut également compter sur un bloqueur de publicité et de tracker très efficace, un mode camouflage afin de faire croire à son FAI que votre connexion ne soit pas derrière un VPN ou encore un mode Whitelister permettant de contourner les notifications de changement de localisation. Bref, vous aurez compris que Surfshark met le paquet côté sécurité et visibilité de l’utilisateur.

Les performances, même si elles ne font pas partie des plus véloces comme chez ExpressVPN ou NordVPN, ont tout de même le mérite d’être stables, notamment grâce à l’apport du Protocole Wireguard.

Pourt protégez tous ses appareils en toute transparence

Surfshark est accessible sur la plupart des appareils via de nombreuses applications : Windows, Android, macOS, iOS, Linux ou encore Fire TV. Les extensions de navigateur sur Chrome ou Firefox sont également bien pratiques afin d’éviter d’installer le programme sur son ordinateur.

Surfshark Télécharger gratuitement

Enfin, il est bon de savoir que Surfshark fait partie des VPN ayant une politique de transparence assez poussée, spécialement concernant la conservation des données. En effet, le service ne conserve que les adresses mail de ses utilisateurs et ses derniers audits de sécurités par le cabinet indépendant Cure53 montrent bien que le VPN fait partie des meilleurs élèves dans ce domaine.

Pour en savoir davantage, vous pouvez lire notre avis complet du VPN Surfshark.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.