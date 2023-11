Le chargeur officiel 25 W de Samsung est de retour avec une grosse promotion de 40 %

Avec Apple, Google et Xiaomi, Samsung fait partie des quelques constructeurs qui ont décidé de retirer le bloc chargeur des boîtes de smartphone. L'intention est louable mais cela peut agacer de dépenser dans un accessoire offert avec le smartphone il n'y a pas si longtemps encore. Aussi, les promotions sur les blocs chargeurs, officiels ou non, sont toujours les bienvenues, comme celle du chargeur rapide de Samsung qui est disponible à 14,49 euros au lieu de 24,90 euros.

Depuis quelques années, certains constructeurs ne vendent plus leur smartphone avec un chargeur offert dans la boîte, et ce afin de réduire leur impact environnemental. Il y a également une raison économique puisque nombreux sont les propriétaires d’un nouveau smartphone à ne pas posséder un chargeur compatible, les obligeant ainsi à un investissement supplémentaire. D’où le fait que la rédaction de Frandroid soit toujours à l’affût des bons plans sur les chargeurs, comme celui-ci sur le modèle de 25 W de Samsung à -40 %.

Le chargeur rapide Samsung en bref

Un chargeur compact et rapide de 25 W

La charge adaptative

Une interface USB-C

Au lieu de 24,90 euros habituellement, le chargeur rapide de Samsung est maintenant disponible en promotion à 14,49 euros chez Cdiscount avec le code promo SAMSUNG5.

Un chargeur rapide et compact

Avec son chargeur de 25 W, Samsung propose un accessoire efficace pour faire le plein de ses appareils et au moins cinq fois plus rapide qu’un chargeur classique. Ce ne sera donc plus la peine d’attendre des plombes pour que la batterie de son smartphone atteigne les 100 %. D’après le constructeur sud-coréen, ce modèle est capable de recharger le Samsung Galaxy S20 de plus de 50 % de sa capacité en 30 minutes, il est d’ailleurs compatible avec tous les Samsung Galaxy depuis le S10 et le A70.

Ce smartphone convient ainsi aux derniers smartphones haut de gamme du constructeur sud-coréen, comme le Samsung Galaxy S23 qui accepte une puissance de recharge s’élevant jusqu’à 25 W. Bonne nouvelle, ce chargeur est également compatible avec les iPhone d’Apple à partir de l’iPhone 8 et il convient autant pour recharger des appareils autres que des smartphones comme les tablettes, les écouteurs sans fil, les montres connectées et les ordinateurs portables.

L’USB-C et la charge adaptative sont de la partie

Ce côté universel du chargeur rapide de Samsung est dû en partie à la charge adaptative, c’est-à-dire qu’il se conforme aux besoins de l’appareil auquel il est branché pour ne pas envoyer trop ou pas assez de courant. Ce qui signifie qu’il est possible d’utiliser ce chargeur avec un appareil dont la puissance de recharge est inférieure à 25 W sans qu’il n’y ait un problème de surintensité, la puissance s’adaptant d’elle-même.

Le chargeur rapide de Samsung fonctionne le mieux avec un périphérique compatible avec le protocole USB Power Delivery 3.0 qui lui permet d’atteindre sa puissance de recharge de 25 W. Autrement dit, n’importe quel câble USB-C devrait faire l’affaire. D’ailleurs, ce chargeur est livré sans câble, alors il faut en dénicher un qui traîne chez soi ou alors en acheter un dans un commerce.

