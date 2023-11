Une forte réduction de 45 % frappe le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G avant le Black Friday

Avec ses Redmi Note, Xiaomi propose des smartphones visant un excellent rapport qualité-prix en mêlant caractéristiques haut de gamme et compromis dans la même fiche technique. C'est le cas du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G qui se targue d'une dalle AMOLED rafraîchie à 120 Hz, d'un processeur Qualcomm et d'une recharge rapide. De plus, une promotion sur Cdiscount fait chuter son prix de 349,90 euros à seulement 199,75 euros !

La gamme des Xiaomi Redmi Note 13 et 13 Pro a été officialisée il y a quelques semaines mais les Xiaomi Redmi Note 12 et 12 Pro sont toujours recommandables aujourd’hui. Pour un prix avoisinant les 300 euros, ces smartphones proposent des caractéristiques haut de gamme comme un écran AMOLED ultra-fluide ou un capteur photo haute définition, il faut toutefois s’attendre à quelques compromis. En ce Black November, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G s’affiche avec une promotion de 43 %.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G en bref

Une dalle AMOLED rafraîchie à 120 Hz

Un Snapdragon 732G performant en jeu

Un capteur principal de 108 Mpx

Une bonne autonomie avec recharge de 67 W

Au lieu de 349,90 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 199,75 euros chez Cdiscount.

Un smartphone brillant à moins de 200 euros !

Il ne faut pas se fier à son design peu recherché, pour ne pas dire déjà-vu. Pour commencer, ce Xiaomi Redmi Note 12 Pro est un peu plus robuste que la plupart de ses congénères avec une certification IP67 et un verre Corning Gorilla Glass 5. Et à l’avant, son écran de 6,67 pouces profite d’un affichage AMOLED et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui n’est pas donné à tous les smartphones lancés à 350 euros. L’écran est lumineux et en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels), quoi de plus agréable pour la navigation et le gaming ?

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G parvient également à surprendre avec un capteur principal grand-angle de 108 Mpx accompagné d’un ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un capteur macro et d’un capteur de profondeur qui sont plus anecdotiques. Lorsque les bonnes conditions de luminosité sont réunies, les clichés sont corrects avec une colorimétrie maîtrisée. De nuit, c’est moins bon mais les prises de vue restent mieux réussies qu’avec la plupart des smartphones à 300 euros.

Des arguments à revendre malgré quelques compromis

Alors que la version 5G de ce smartphone tourne avec un processeur MediaTek, cette version 4G jette son dévolu sur un modèle de Qualcomm, un Snapdragon 732G couplé avec 6 Go de RAM. Il s’agit d’un processeur du milieu de gamme dédié au gaming et même s’il reste moins performant que les exemplaires haut de gamme, il permet au Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G de faire tourner les gros jeux du Google Play Store comme Genshin Impact et Fortnite, à condition de ne pas avoir la main lourde sur les graphismes.

Enfin, le constructeur chinois dote son Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G d’un accumulateur de 5 020 mAh, ce qui lui permet de tenir environ une journée et demie en usage normal, il doit donc être possible de pousser jusqu’à la fin de la deuxième journée avec le mode économie d’énergie. Mais le plus intéressant avec les smartphones Xiaomi est la vitesse de recharge, elle pointe ici à 67 W et permet à la batterie de passer de 0 à 100 % en moins d’une heure.

Afin de comparer le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

