Le Xiaomi Redmi Note 12S, une solution pas chère pour changer de smartphone lors du Single Day

Le Xiaomi Redmi Note 12S est un smartphone abordable, mais qui n'est pas en reste niveau composant : un bel écran, un SoC efficace et une bonne autonomie… bref tout y est pour seulement 180 euros au lieu de 299 euros au départ.

Xiaomi a prouvé à maintes reprises qu’un appareil à prix réduit peut se montrer tout aussi efficace que d’autres smartphones au tarif plus coûteux. C’est le cas du Redmi Note 12S qui met tout le monde d’accord grâce à sa fiche technique équilibrée. Bonne nouvelle, pour le Single Day, il ne vaut pas plus de 180 euros.

Les points essentiels du Xiaomi Redmi Note 12S

Un écran Amoled FHD+ de 6,43 pouces à 90 Hz

Une puce entrée de gamme efficace : Helio G96

Une autonomie musclée

Au départ proposé à 299 euros, le Xiaomi Redmi Note 12S est aujourd’hui en promotion à 180 euros sur le site Cdiscount grâce au code 11ONZE. Le Xiaomi Redmi Note 12 est également en promotion à 155 euros au lieu de 249 euros sur le site AliExpress avec le code FR15. La livraison s’effectue depuis un entrepôt français.

Un smartphone bien fini et endurant

Pour un appareil vendu à ce prix-là, on a droit à des finitions soignées et un design maîtrisé. Ses tranches plates offrent une bonne préhension avec son écran de 6,43 pouces et son poids de 179 g. Il embarque un écran Oled capable d’afficher une définition en FHD+ (2 400 x 1 080 pixels), avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Avec toutes ces caractéristiques, le Redmi Note 12S est agréable à utiliser au quotidien.

Pour tenir la cadence, le Note 12S est équipé d’une batterie de 5 000 mAh. Cette capacité suffit à faire tenir le téléphone pendant un ou deux jours loin d’une prise. Quant à la recharge, le constructeur nous a habitués à mieux, mais pour son tarif, on apprécie la présence d’un chargeur de 33W qui permet de récupérer environ 50 % en une trentaine de minutes.

Efficace pour les tâches du quotidien, mais limité en photo

Dans les entrailles du Redmi Note 12S, on retrouve le processeur Helio G96 de chez MediaTek, associé ici de 6 Go de mémoire vive. Une puce entrée de gamme qui suffit amplement pour consulter vos réseaux sociaux, faire de la navigation web et même faire tourner quelques jeux 3D. Côté logiciel, il est livré avec l’interface maison, MIUI 14 sous Android 13.

Concernant la partie photo, ce n’est pas réellement son point fort, mais il a le mérite de proposer un capteur principal de 108 mégapixels. On obtient des clichés détaillés lorsque les conditions lumineuses sont réunies. Il pêche une fois la nuit tombée. Autrement, il se compose d’un ultra-grand angle de 8 mégapixels, et d’un capteur macro de 2 mégapixels.

