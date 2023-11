De 269 € à 91 € : c’est la chute libre pour la Xiaomi Watch S1 lors du Single Day

Malgré une fiche technique intéressante, le prix de base de la Xiaomi Watch S1 était un peu trop élevé. Heureusement, cette montre connectée est enfin affichée à un prix raisonnable : 91 euros au lieu de 269 euros sur Aliexpress pendant le Single Day.

Lancée l’an passé, la montre connectée Xiaomi Watch S1 est la preuve que l’on peut combiner design élégant et suivi sportif au point. Mais comme nous l’avons noté lors de notre test, son prix de lancement, qui approchait les 300 euros, était un peu trop élevé à notre goût. On l’apprécie donc bien mieux lorsque son rapport qualité/prix s’améliore grâce à une promotion, comme c’est le cas actuellement. En effet, pendant le Single Day, le prix de la Xiaomi Watch S1 passe enfin sous la barre des 100 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Xiaomi Watch S1

Un écran AMOLED de 1,43 pouce

Un suivi sportif efficace

Une bonne autonomie

Lancée à 269 euros, la Xiaomi Watch S1 est désormais proposée à 91 euros chez Aliexpress grâce au code promo FR15. La livraison vient de Chine, mais la commande est inférieure à 150 euros, donc pas de frais de douanes, mais vous devrez vous acquitter de la TVA à la réception du colis.

Une montre aussi élégante qu’un modèle premium

Si la Xiaomi Watch S1 Active, lancée au même moment, adopte une apparence plus sportive, la Xiaomi Watch S1 affiche des lignes bien plus sobres et même premium, à tel point qu’on pourrait la confondre avec une Galaxy Watch 4. Une élégance que l’on retrouve même dans l’un des bracelets fournis avec la montre connectée, qui est en cuir brun clair. L’autre, en silicone, est davantage taillé pour le sport. La marque chinoise a également choisi des matériaux nobles pour cette référence, avec une surface en verre saphir et un boîtier en acier inoxydable. Sachez aussi que la Watch S1 est étanche jusqu’à 5ATM, et qu’elle peut donc être utilisée à faible immersion, comme dans une piscine peu profonde.

Pour ce qui est de son écran, la Xiaomi Watch S1 embarque une dalle AMOLED de 1,43 pouce (466 x 466 pixels) qui nous fait profiter d’un affichage bien fini en plus de rendre les pixels invisibles. Les contrastes sont quant à eux profonds et les zones noires réellement noires. Un capteur de luminosité est aussi présent pour que l’affichage puisse s’adapter automatiquement à la luminosité ambiante. Côté interface, Xiaomi a joué la carte du classicisme mais promet une navigation simple. Toutefois, impossible de télécharger d’autres applications que celles déjà installées, ce qui est plutôt dommage.

Un suivi sportif efficace

Si elle ressemble à une montre classique, la Xiaomi Watch S1 n’en oublie pas son côté sportif grâce son suivi de la forme très efficace. D’abord, ce modèle est capable de prendre en charge 117 modes d’entraînement, avec 19 modes d’entraînement professionnels. Un GPS double-bande est aussi présent dans les entrailles de la montre, de quoi faciliter vos entraînements à l’extérieur, d’autant qu’il se révèle plutôt précis. La montre permet aussi de garder un œil sur sa santé avec la mesure de la fréquence cardiaque, celle de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2), ou encore le suivi du sommeil, du niveau de stress et du cycle menstruel.

Côté autonomie, la Xiaomi Watch S1 a pu tenir, au cours de notre test, un peu plus de quatre jours avec la mesure de la fréquence cardiaque en continu, la mesure de la SpO2 toutes les heures, l’écran Always-On, le mode « ne pas déranger » activé la nuit et une course de 45 minutes avec suivi GPS. Un bon résultat, en somme. Pour une recharge complète, comptez un peu plus de deux heures. La montre est compatible avec la charge sans fil Qi.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Watch S1.

