Roborock S8 : ce robot aspirateur complet est à un super prix pendant le Single Day

Avec une belle réduction de plus de 200 euros pendant le Single Day, en cas de besoin, il est envisageable d'opter pour ce Roborock S8, un aspirateur robot polyvalent qui saura se faire discret, mais efficace.

Aliexpress est un revendeur proposant des gammes de produits tech du quotidien très utiles. Parmi ceux-ci, les robots-aspirateurs ont une bonne place avec la plupart des marques reprĂ©sentĂ©es, des modèles bon marchĂ© comme d’autres plus premium. Parmi ceux-ci, on retrouve le Roborock S8, un modèle rĂ©cent et efficace qui se retrouve Ă moins de 500 euros pendant le Single Day alors qu’il est habituellement proposĂ© Ă plus de 600 euros.

Les points essentiels du Roborock S8

Une puissance d’aspiration de 6 000 Pa

Une serpillère Ă©quipĂ©e d’une technologie de vibration sonique

Une cartographie efficace du domicile

Initialement affichĂ© Ă 699 euros, le robot aspirateur Roborock S8 est dĂ©sormais proposĂ© Ă 499 euros sur AliExpress grâce au code promo FR100. La livraison s’effectue depuis un entrepĂ´t français.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres promotions concernant le Roborock S8. Le tableau s’actualise automatiquement.Â



au meilleur prix ? OĂą acheter Le Roborock S8 au meilleur prix ?

Un robot aspirateur efficace et capable de bien se repérer tout seul

Le Roborock S8 est l’un des derniers modèles d’aspirateurs robots de la marque. Sortie en mars 2023, la gamme S8 se compose du modèle standard, ici en promotion, et des versions S8+ et S8 Pro Ultra. Le S8 est plus abordable, et à ce titre, ne dispose pas d’une station de vidage. En revanche, ses performances sont similaires et de nombreuses fonctionnalités bien pratiques font aussi leur apparition. On pense notamment à son pare-chocs, doté de capteurs pour éviter et contourner les obstacles avec la technologie Reactive 3D, afin de marquer sur une carte les objets sur le chemin pour les prendre en compte lors de futurs passages. Il peut ainsi optimiser ses trajets pour être plus efficace.

Le S8 intègre aussi un télémètre laser dans le but de cartographier votre intérieur, pour circuler plus efficacement dans les pièces. Malgré ces fonctionnalités, il lui arrive tout de même d’oublier certains endroits, ou de repasser parfois inutilement dans d’autres. Vous avez bien sûr la main sur la liste des objets scannés et sur la carte de votre intérieur, grâce à l’application dédiée Roborock. Cette dernière vous permet aussi de planifier un ordre de nettoyage, une heure de passage, et le mode d’aspiration pour chaque pièce.

Un nettoyage complet des sols en un seul appareil

En dehors de ses fonctionnalités intelligentes, il n’oublie pas d’être avant tout un aspirateur. Sa brosse DuoRoller et sa serpillière, accompagnée et son réservoir d’eau, permettent un entretien efficace de vos sols. Tandis que la double brosse entraine les déchets et poussières, le système VibraRise fait vibrer la serpillière pour détacher les tâches plus incrustées. Ce combo fonctionne particulièrement bien sur les sols durs et les tapis ou moquettes fines, tant que le bac à eau n’est pas vide. Les 300 ml d’eau qu’il contient sont cependant limités, et la serpillère est moins efficace à sec.

Ne ratez pas les autres bonnes affaires du Single Day

Le Single Day commence le samedi 11 novembre dès 9h du matin. Techniquement, l’Ă©vĂ©nement est censĂ© ne durer qu’une seule journĂ©e, mais attendez-vous Ă ce que les diffĂ©rents e-commerçants participants prolongent la durĂ©e des promotions jusqu’Ă concorder avec le lancement de la Black Week, qui aura lieu le vendredi 17 novembre prochain.

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant si vous voulez vraiment faire de bonnes affaires :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Single Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.