Boulanger envoie du lourd avec PC fixe gaming (RTX 4070 Ti) à moins de 1 000 €

Il semblerait que Boulanger n'ait pas attendu ses concurrents pour lancer le Black Friday, et l'enseigne high-tech démarre fort avec cette bonne affaire qui pourrait avoir beaucoup de succès. En ce moment, ce PC gamer HP Omen doté de la puissante RTX 4070 Ti est quasiment à moitié prix avec un tarif de 999,99 euros !

Lorsqu’il s’agit de puissance brute, un PC fixe restera toujours plus intéressant qu’un PC portable, même à configuration équivalente puisque les cartes graphiques des laptops voient souvent leur puissance bridée. De nombreux constructeurs continuent alors de rendre ce marché florissant avec des configurations toujours plus performantes, tels que HP à travers sa gamme gaming Omen. Boulanger, qui vient de lancer son Black Friday, propose cette tour HP Omen avec RTX 4070 Ti avec 800 euros de réduction.

Le HP Omen GT14-0107nf en quelques mots

Une tour qui ne prend pas beaucoup de place

Une grosse puissance avec la RTX 4070 Ti et un Ryzen 5

Un SSD NVMe de 512 Go et 16 Go de RAM DDR4

Windows 10 déjà installé

Lancé à 1799,99 euros, le HP Omen GT14-0107nf est maintenant disponible en promotion à 999,99 euros chez Boulanger.

Une tour qui ne demande qu’à exprimer toute sa puissance

À première vue, ce PC HP Omen est une tour tout ce qu’il y a de plus normal, le constructeur américain fait ici le choix d’un design sobre et à des dimensions plutôt compactes. La tour mesure 44,8 cm de haut pour 16,5 cm de large et 39,6 cm de profondeur pour un poids de 12 kg. Sa connectique se compose de six ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI 2.1, un DisplayPort, une prise Ethernet RJ45 et une prise casque. Pour ce qui est de la connectique, ce PC est compatible avec les normes Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Enfin, il dispose d’une alimentation de 800 W.

La pièce maîtresse de cette configuration est sa carte graphique, une RTX 4070 Ti avec 12 Go de VRAM GDDR6X, un modèle plus proche de la RTX 4080 que de la RTX 4070. Avec sa grande puissance de calcul, le ray-tracing et le DLSS 3, cette carte graphique est parfaite lorsqu’il s’agit de faire tourner les derniers jeux en 1440p à au moins 60 FPS. Et encore, cette situation ne la pousse pas dans ses derniers retranchements, aussi est-il possible de viser le jeu en 4K 60 FPS.

À l’aise malgré des composants moins récents

Si ce HP Omen met le paquet avec sa carte graphique, c’est un peu moins reluisant du côté des autres composants. À commencer par le processeur Ryzen 5 5600G qui n’est que d’entrée de gamme, avec ses six cœurs, il atteint une fréquence maximale de 4,4 GHz. Il est épaulé par une solution graphique AMD Radeon Vega 7 et par 16 Go de RAM DDR4 qui assure la partie multitâche. Malgré le côté un peu daté de cette configuration, celle-ci se montre à l’aise dans toutes les tâches.

Du côté du stockage, ce PC embarque un SSD NVMe de 512 Go. Le protocole NVMe permet de lancer les applications très rapidement, mais la capacité de stockage est un peu légère pour un PC qui se veut gamer. HP a aussi eu l’étrange idée d’intégrer Windows 10 comme système d’exploitation, mais celui-ci peut toujours être actualisé pour passer au niveau supérieur. Enfin, on retrouve également le logiciel OMEN Gaming Hub permettant d’optimiser la machine pour une meilleure expérience de jeu.

Si vous préférez monter votre PC gamer vous-même, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide avec nos recommandations pour tous les budgets.

