Cet écran PC incurvé Xiaomi à -40 % (30″, WFHD, 200 Hz) est un super deal du Black Friday

Envie de vous équiper d'un écran PC taillé pour le gaming à prix contenu ? L’écran Xiaomi Curved Gaming Monitor 30 devrait vous plaire. Il est d'ailleurs en promotion et tombe à 249 euros au lieu de 399 euros de base.

Pour maximiser l’immersion dans le jeu, il est préférable de compléter son setup avec un moniteur équipé d’une grande dalle. Et si pour couronner le tout, l’écran est incurvé, alors on obtient le combo gagnant. Le modèle coche ces cases très recherchés : une diagonale de 30 pouces, avec un écran rafraîchi à 200 Hz et WFHD. Son autre avantage, c’est son prix, puisqu’il est actuellement 150 euros moins chers.

Le Xiaomi Curved Gaming Monitor 30, c’est quoi ?

Une dalle de 30 pouces incurvée, pour plus d’immersion

Une définition WFHD et un taux de rafraîchissement à 200 Hz

Une compatibilité avec AMD FreeSync Premium

De base à 399 euros, l’écran PC Xiaomi Curved Gaming Monitor 30 se négocie à présent à 249 euros sur le site de la Fnac, ainsi que sur le site du constructeur.

Une grande dalle immersive

Sur cet écran Xiaomi, l’immersion est au rendez-vous. On a une courbure de 1 800R qui donne l’impression d’envelopper le regard, et la diagonale de 30 pouces vient renforcer le tout. Sa dalle IPS profite d’une définition WFHD (2 560 x 1 080), au format 21:9. Résultat : les joueurs peuvent voir plus d’informations qui pourraient s’avérer bien utile pour les FPS, par exemple.

Il a l’avantage d’arborer des bordures fines sur trois côtés, afin de ne pas perturber le regard pendant vos sessions de jeu. Le tout est complété par un pied solide, qui comprend un socle réglable, qui permettra de modifier l’inclinaison et la hauteur de l’écran pour plus de confort.

Réactif et efficace pour le jeu

Sur cette grande dalle, on a droit à un taux de rafraîchissement de 200 Hz, ce qui promet un affichage très fluide, un critère indispensable lorsqu’on enchaîne des combos. Et même si son temps de réponse n’est pas le meilleur du marché (4 ms), ce moniteur offre une bonne réactivité en jeu.

Xiaomi intègre aussi la technologie AMD FreeSync sur son écran, pour limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. Quant à la connectique, il dispose de deux ports HDMI, un port Displayport et une sortie de casque audio.

