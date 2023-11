Le puissant Samsung Galaxy Book 2 360 voit son prix dégringoler au Black Friday Week

Léger, compact et endurant pour tenir au moins une journée de travail, le Samsung Galaxy Book 2 360 regroupe toutes ces qualités en ajoutant de la puissance. Aujourd’hui, il chute à 749 euros, contre 1 449 euros au départ.

Samsung a beau avoir sorti les Galaxy Book 3, le laptop Galaxy Book 2 360 n’en est pas moins intéressant : entre sa finesse et sa bonne autonomie, mais aussi son puissant processeur, ce laptop assure de bonnes performances au quotidien. Pour les intéressés, c’est le moment de craquer, il est à moitié prix à l’occasion du Black Friday Week.

Les atouts du Samsung Galaxy Book 2 360

Un laptop 2-en-1 avec de belles finitions

Un écran Oled de 13 pouces + un i7 de la 12ᵉ génération

Une machine endurante

Au lieu de 1 449 euros, le PC portable Samsung Galaxy Book 2 360 perd la moitié de son prix et se négocie désormais à 749 euros sur le site Amazon.

Un ultraportable avec un joli écran

Le Samsung Galaxy Book 2 360 est conçue de manière à être transporté partout sans problème. Pour cela, il a un châssis de 13,3 pouces, ne pèse que 1,15 kg et a une épaisseur de seulement 12,9 mm. Même avec son gabarit fin et léger, il peut passer d’un ordinateur portable à une tablette tactile grâce à sa charnière pliable sur 360°. Et la connectique reste bien généreuse : deux ports USB-C, un port HDMI, un port USB-A, un lecteur de carte microSD et un port jack 3,5 mm.

Une fois allumée, le Galaxy Book 2 360 dévoile un écran tactile de 13,3 pouces avec un affichage Super Amoled offrant des contrastes infini pour ne plus grand plaisir. La définition est en Full HD (1920 × 1080 pixels) avec une couverture de 120 % de la gamme de couleurs DCI-P3. À ce prix, une définition supérieure aurait été la bienvenue, mais la Full HD a le mérite d’économiser de l’autonomie.

Et une fiche technique généreuse

Pour fonctionner, le laptop de Samsung s’appuie sur un processeur Intel Core i7-1255U, un modèle haut de gamme à 10 cœurs et 12 threads capables d’atteindre une fréquence d’horloge de 4,7 GHz en mode turbo boost. Accompagné de 16 Go de RAM, cet ultrabook se montre performant, fluide en multitâche et polyvalent dans le sens où il est même capable de lancer quelques jeux modernes. La gestion thermique est quant à elle exemplaire pour un ordinateur portable de cette finesse.

S’ajoute à cela, un SSD NVMe de 512 Go qui, en plus de stocker vos contenus et logiciels, les exécute à grande vitesse. Enfin, le Samsung Galaxy Book 2 360 embarque une batterie de 61,1 Wh capable d’une autonomie d’environ 9 heures, c’est assez pour une grande journée de travail et c’est même dans la fourchette haute.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu'au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

