La Black Friday Week s’attaque à l’Apple Mac Mini M2 qui chute à un prix jamais vu

La Black Friday Week est le meilleur moment de l'année pour faire de bonnes affaires, non seulement parce que tous les marchands de la high-tech s'y mettent mais aussi parce que l'événement tombe pile un mois avant Noël. Il y a matière à dénicher des idées de cadeaux pour ses proches et soi-même. Cette fois, c'est l'Apple Mac Mini M2 qui fait l'objet d'une belle promotion puisque son prix chute de 699 euros à 629 euros chez Amazon.

Introduite sur le marché avec le MacBook Air 2022, la puce M2 d’Apple ne pouvait être accessible qu’en payant le prix fort. Pour les personnes au budget limité, la firme de Cupertino a conçu ceci : l’Apple Mac Mini M2. Il s’agit d’un PC fixe (facilement transportable soit dit en passant) deux fois moins cher qu’un MacBook et qui embarque la même puissance. En ce Black Friday, l’Apple Mac Mini M2 atteint son prix le plus bas grâce à une réduction de 10 % !

L’Apple Mac Mini M2 en quelques points

La puissance de la puce M2 dans ce boîtier compact !

Une machine sous MacOS silencieuse

Un rapport qualité-prix exceptionnel pour une machine Apple

Au lieu de 699 euros habituellement, l’Apple Mac Mini M2 est maintenant disponible en promotion à 629 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple Mac Mini M2 2023. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple Mac Mini M2 2023 au meilleur prix ?

Plus léger qu’un MacBook Air et aussi bien fini

En plus d’un rapport qualité-prix inédit pour un appareil embarquant la fameuse puce M2, cet Apple Mac Mini fait fort avec ses dimensions compactes alors qu’il est censé être un PC fixe. Ce carré bien fini de 20 cm de côté et épais de 3,5 cm pour un poids de seulement 1,18 kg lui permet d’être aisément transportable dans un sac à dos et de l’emmener partout avec soi, au travail ou en déplacement. L’Apple Mac Mini M2 peut être branché de moniteur en moniteur sans qu’il n’y ait de pertes de données.

Toute la connectique de l’Apple Mac Mini M2 se trouve à l’arrière du boîtier, avec le bouton d’alimentation, un choix étrange de la part de la marque à la pomme et qui n’est pas des plus pratiques. Y compris lorsqu’il s’agit de brancher une clé USB ou une prise casque, il suffit que le boîtier soit installé à un endroit peu accessible pour en faire galérer plus d’un. Outre ces défauts, l’Apple Mac Mini M2 offre un large choix de ports avec deux ports USB-A (5 Gbit/s), deux ports Thunderbolt 4 USB-C, un port HDMI, un port Ethernet RJ45 et une prise jack 3.5 mm.

La puce M2 à l’assaut des tâches les plus ardues

Tout l’intérêt de ce PC fixe réside évidemment dans sa puce M2, summum de la puissance made in Apple au moment de la conception du Mac Mini M2. Cette puce est ici couplée avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go est là pour compléter la configuration. Avec une telle puissance de frappe sous le coude, il devient possible de s’attaquer à quasiment toutes les tâches sans que la machine ne bronche, de la navigation à la programmation en passant par certaines tâches graphiques telles que la retouche photo et le montage vidéo.

En revanche, à l’instar des autres ordinateurs d’Apple, le gaming est quasiment proscrit. Ce sont après tout des machines conçues pour le travail, le catalogue de jeux d’Apple est beaucoup plus limité qu’ailleurs. Il existe tout de même une manière de contourner ce défaut : le cloud gaming. D’autant plus que macOS supporte plusieurs types de manettes. Durant notre test, Final Fantasy XIV, Stardew Valley et Inscryption tournait à merveille, et c’est sûrement le cas pour de nombreux autres titres.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple Mac Mini M2.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.