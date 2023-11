Canal+ : cette vente privée à prix mini ajoute Apple TV+ et Bein Sport ou Disney+

Vous en avez assez de payer plusieurs dizaines d'euros par mois pour la VOD ? Cette vente privée en partenariat avec Canal + pourrait vous intéresser. Pour 15,99 euros par mois pendant deux ans, vous pouvez bénéficier des chaines Canal+ avec un abonnement Apple TV + en plus de profiter aux choix d'un accès aux chaines BeIn Sport ou d'un abonnement à Disney +.

Avec les augmentations chroniques des services de VOD, il devient de plus en plus intéressant de regarder du côté des packs chez les opérateurs télécom ou encore chez Canal + qui propose régulièrement des offres groupées permettant d’économiser à bases de plusieurs dizaines d’euros par mois. Si vous êtes séduit par l’idée, Veepee propose en ce moment une vente privée en ce sens avec deux packs distincts (Canal+, Apple TV+ et Bein Sports ou Disney+) pour un peu plus de 15 euros par mois pendant 2 ans.

Que propose cette vente privée avec Canal+ ?

Tout Canal+ avec ses chaînes et ses services thématiques

Deux packs avec Bein Sport ou Disney + pour le même prix

Apple TV + inclus dans chaque abonnement et sans condition de durée

Le pack Canal + avec Apple TV+ et les chaines Bein Sports est proposé à 15,99 euros pendant 24 mois avec un engagement de la même durée, même chose pour le pack Canal + avec Apple TV+ et Disney +. Notez aussi que l’option TV+ est offerte durant deux mois.

L’abonnement passe ensuite à 42,99 euros par mois, mais vous avez la possibilité de résilier avant la fin de l’offre promotionnelle. Ces offres sont valables uniquement pour les non abonnés aux offres CANAL+ lors du dernier mois

L’offre Canal+ avec la TV, les séries, le cinéma, etc…

Avec une dizaine de chaînes pensées pour tous les publics et regroupant toutes les thématiques, l’offre Canal+ est sans doute la plus intéressante pour tous les amateurs de zapping. Cependant, elle est aussi très intéressante pour les amateurs de cinéma et de séries tant son offre en ce sens est florissante via ses bouquets VOD Cinéma, jeunesse, découverte et sport en fonction du forfait que vous choisissez. Dans le lot, on note la disponibilité de films ultra-récents, de films cultes et incontournables, de grands événements sportifs en direct, de la Création Originale CANAL+, des séries internationales.

Là où Canal+ fait aussi mouche, c’est que son offre a été pensée pour être visionnable depuis n’importe où et sur plusieurs écrans : TV connectée, Box internet, mobile, tablette, etc. Tout ceci via l’application MyCanal disponible sur Android et iOS. Vous pouvez même profiter de tout ce contenu depuis votre ordinateur en streaming simplement en vous identifiant depuis le site de Canal+. Vous avez même la possibilité de diffuser le contenu en streaming sur un autre écran et en faire profiter votre entourage grâce à la compatibilité Chromecast et AirPlay.

Apple TV+ avec du sport ou Disney en bonus

Depuis maintenant 4 ans, le service Apple TV+ fait le bonheur des amateurs de VOD notamment par la qualité des productions exclusives que la plateforme propose. Son arrivée dans le catalogue de Canal+ de fait que renforcer cette impression. On a surtout le droit à une large gamme de séries, de films et de documentaires originaux, ainsi que des émissions pour enfants. Les productions originales d’Apple TV+ sont acclamées par la critique et ont remporté plusieurs récompenses. Notez que vous n’aurez pas besoin de passer par l’application Apple TV+ dans le cadre d’un abonnement Canal+, tous les conteneurs étant disponibles via la plateforme My Canal dans un onglet dédié.

Ce pack propose au choix l’ajout des chaines Bein Sport ou un abonnement à Disney+. Le premier comporte une dizaine de chaines avec les directs des évènements sportifs en direct et en replay (Football, Tennis, Boxe, MMA, Golf, etc) et l’autre offre l’accès aux contenus films et séries de Disney+ comme un abonnement régulier standard (2 écrans simultanés, téléchargements disponibles, qualité vidéo Full HD, qualité son 5.1).

