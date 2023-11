Avec cette baisse de 58 %, le chargeur de 45 W de Samsung fait gagner du temps et de l’argent

Besoin d'un nouveau chargeur, mais pas envie de payer trop cher ? Cette fois, c'est le chargeur Samsung de 45 W qui est en réduction, à 21,08 euros au lieu de son prix habituel de 49,90 euros.

Certains constructeurs comme Apple, Samsung et Google ont décidé de ne plus inclure de chargeur dans la boîte de leurs smartphones, officiellement pour réduire la pollution électronique. Mais nous savons que c’est aussi plus rentable pour eux, surtout quand on regarde les prix des chargeurs officiels. Ces accessoires demandent un vrai investissement, sauf en cette période post-Black Friday où le chargeur de 45 W de Samsung est en promotion à -58 % chez ces deux marchands.

Les atouts de ce chargeur Samsung

Une puissance de charge de 45 W

Doté de la charge adaptative

Le format compact et l’interface USB-C

Au lieu de 49,90 euros habituellement, le chargeur Samsung de 45 W est maintenant disponible en promotion à 21,08 euros chez Boulanger ainsi que chez Amazon.

Le chargeur pour smartphone le plus efficace de Samsung

Avec sa puissance de 45 W, le chargeur rapide de Samsung est capable de recharger efficacement tous les appareils du constructeur sud-coréen, y compris son dernier Samsung Galaxy S23 Ultra qui demande justement une puissance de 45 W pour être rechargé le plus rapidement possible. Ainsi, plus besoin d’attendre des heures que son smartphone ou sa tablette atteigne les 100 %. D’après Samsung, cette puissance de recharge convient également au Galaxy S20 Ultra, au Note10+ à la Tab S7+ et à bien d’autres appareils comme la récente gamme des Galaxy Tab S9.

Afin de profiter de la charge rapide dans les meilleures conditions, un long câble USB-C est fourni avec le bloc. Cela le rend d’ailleurs compatible avec la quasi-intégralité de nos appareils high-tech. Il est donc possible d’utiliser ce chargeur avec une montre connectée ou des écouteurs sans fil du constructeur sud-coréen, mais également avec un smartphone ou une tablette d’une autre marque.

Avec la charge adaptative pour les autres appareils

Si ce chargeur Samsung est compatible avec plusieurs produits, c’est aussi grâce à sa charge adaptative qui conforme sa puissance aux besoins de l’appareil auquel il est relié. Il peut ainsi être utilisé pour recharger le Samsung Galaxy S23 qui n’accepte qu’une puissance de recharge de 25 W sans aucun risque de surintensité. Ce chargeur peut par ailleurs se brancher à un appareil qui a besoin d’une grande puissance de recharge comme un smartphone Xiaomi ou OnePlus, mais sans dépasser sa puissance de 45 W.

Grâce à son format compact, ce chargeur Samsung peut être emporté partout avec soi et, comme il se targue d’une compatibilité universelle, cela permet de ne pas trimballer tout un tas de chargeurs dans ses affaires. Enfin, il dispose de plusieurs sécurités contre la surintensité, la surchauffe, les courts-circuits et bien d’autres anomalies, et ce afin de recharger ses appareils en sûreté.

