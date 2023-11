Samsung Odyssey G5 : cet écran PC gamer (QHD, 165 Hz) est à un excellent prix grâce à cette promo

Il n'est pas nécessaire de se ruiner pour acheter un bon moniteur dédié au gaming, donc suffisamment fluide. La preuve avec le Samsung Odyssey G5, qui peut actuellement vous revenir à 189,99 euros au lieu de 299,99 euros du côté de la Fnac.

C’est en 2020 que Samsung a présenté sa gamme Odyssey, une série de moniteurs gaming réactifs et un brin futuristes, qui furent d’abord équipés de dalles 1000R. Depuis, de nombreuses références ont été lancées, avec parfois des écrans Ultra-Wide impressionnants. Mais depuis 2021, la marque sud-coréenne propose aussi des dalles plates plus petites, mais toujours aussi réactives, et surtout à des prix bien plus contenus. Le Samsung Odyssey G5, qui embarque un écran QHD de 27 pouces rafraîchi à 165 Hz, est par exemple affiché sous les 190 euros actuellement grâce à une promotion doublée d’une ODR.

Les points forts du Samsung Odyssey G5

Un écran réglable

Une dalle IPS-LCD de 27 pouces et QHD

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz

D’abord affiché à 299,99 euros, puis réduit à 219,99 euros, le Samsung Odyssey G5 peut désormais vous revenir à 189,99 euros à la Fnac grâce à une ODR de 30 euros valable jusqu’au 15 janvier 2024.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Odyssey G5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Odyssey G5 2021 (G50A) au meilleur prix ?

Un écran ergonomique et une qualité d’image assurée

Comme le reste de la gamme de moniteurs gaming de la marque, le Samsung Odyssey G5 adopte un design futuriste avec ses angles marqués, ses motifs géométriques sur le bas de l’écran et son pied massif en Y qui promet une très bonne stabilité. Surtout, cet écran a l’avantage d’être particulièrement ergonomique puisqu’il peut être réglé de plusieurs façons. La hauteur du pied peut ainsi être ajustée, de même que l’inclinaison de l’écran. Et ce n’est pas tout : il est aussi possible de tourner la dalle et même de la faire pivoter à 90° pour jouer en mode portrait. Bref, chaque joueur pourra librement moduler son écran, histoire de profiter d’un confort de jeu optimal.

Concernant l’écran en lui-même, on a ici droit à une dalle IPS-LCD de 27 pouces, soit une diagonale largement suffisante pour ne plus louper aucun détail, et qui offre en plus une bonne colorimétrie ainsi que de larges angles de vision. On peut aussi compter sur une définition QHD (2 560 x 1 440 pixels), qui nous fait profiter d’une belle qualité d’image, ainsi que sur la présence du HDR10, qui offre de son côté une meilleure luminosité et donc un plus grand réalisme grâce aux contrastes plus accentués.

Une fluidité exemplaire

Si le Samsung Odyssey G5 est aussi efficace en jeu, c’est également grâce à son taux de rafraîchissement de 165 Hz, qui promet un affichage très fluide lors de chaque action. Les amateurs de FPS apprécieront cette caractéristique très recherchée. Ajoutons à cela une bonne réactivité grâce au taux de réponse de 1 ms, pratique pour éviter tout retard ou flou dans les combos à l’écran. Et pour ne rien gâcher, la technologie de synchronisation AMD FreeSync est aussi de la partie et se chargera de minimiser les déchirures d’écran et les saccades durant les actions intenses.

Enfin, pour ce qui est de la connectique, le Samsung Odyssey G5 est équipé de deux ports HDMI, d’un DisplayPort 1.4 et d’un port USB. Un ensemble tout à fait suffisant pour agrémenter son setup avec d’autres périphériques.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.