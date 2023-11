Garmin Venu 3 : cette nouvelle montre connectée notée 9/10 est déjà en promotion

Avec sa nouvelle Venu 3, Garmin veut proposer une montre connectée conçue autant pour les performances sportives que les usages du quotidien grâce à certaines applications qu'il est possible d'installer depuis le store du constructeur. Testée et approuvée par notre rédaction, la Garmin Venu 3 est disponible en promotion chez Boulanger à 449 euros au lieu de 499 euros dans sa version de 45 mm.

Référence sur le marché des montres connectées sportives, Garmin se distingue avec ses modèles haut de gamme dotés de capteurs précis et particulièrement endurants. Récemment, le constructeur américain a ajouté une nouvelle venue dans son catalogue, la Garmin Venu 3, que notre rédaction a eu le plaisir de tester. Spoiler alert : elle a reçu la note de 9/10. Trois mois après sa sortie, la Garmin Venu 3 profite d’une réduction de 50 euros chez Boulanger dans sa version de 45 mm.

Les atouts de la Garmin Venu 3

Un grand écran lisible et lumineux

Des capteurs précis et pertinents

Une autonomie de 14 jours

Au lieu de 499 euros habituellement, la Garmin Venu 3 (45 mm) est maintenant disponible en promotion à 449 euros chez Boulanger grâce au code promo GARMIN50.

Une montre Garmin esthétique et qui n’oublie pas d’être robuste

Les montres connectées Garmin sont essentiellement dédiées à un usage sportif, mais avec sa gamme Venu, le constructeur américain propose des smartwatches plus polyvalentes et plus élégantes. La Garmin Venu 3 profite ainsi de belles finitions, mais elle n’oublie pas d’être robuste avec notamment une étanchéité 5 ATM qui permet de l’immerger jusqu’à 50 mètres de profondeur. La Garmin Venu 3 est surtout endurante avec une autonomie de 14 jours en utilisation basique. Dans notre test, elle s’est déchargée au bout de six jours avec tous les capteurs activés en continu et une utilisation intensive.

L’élégance de la Venu 3 passe aussi par son écran, Garmin a opté pour une dalle AMOLED de 1,4 pouce avec une définition de 454 x 454 pixels ainsi qu’un capteur de luminosité ambiante. On apprécie également la présence d’un mode Always-On, tout comme celui du mode nuit grâce auquel l’écran s’estompe afin de n’afficher que l’heure de façon à ne pas réveiller à son porteur. De plus, l’écran de la Garmin Venu 3 est tactile, et ça, ce n’est pas donné à toutes les montres connectées de Garmin.

Des fonctions complètes et pertinentes

Alors que la gamme des Garmin Venu est censée regrouper des montres connectées polyvalentes, la Garmin Venu 3 laisse l’impression d’être plus orientée vers le sport, notamment à cause d’un design logiciel laissé sur la touche. Mais grâce au store de Garmin, il reste possible d’installer un bon nombre d’applications tierces. Du côté des capteurs pour assurer un suivi précis des performances sportives et des données de santé, nous avons un cardiofréquencemètre, un oxymètre, un altimètre, un gyroscope et un thermomètre cutané. N’oublions pas le GPS qui, Garmin oblige, est d’une grande précision.

Ainsi équipée, la Garmin Venu 3 est capable d’assurer un suivi du sommeil avec mesure de la respiration, de la saturation en oxygène et des phases de sommeil, mais également un suivi du niveau de stress et du cycle menstruel. Toutes ces mesures sont d’une grande fiabilité, y compris celle de la fréquence cardiaque aussi précise qu’une ceinture cardio du même constructeur. Pour ce qui est du sport, la Garmin Venu 3 peut suivre son porteur dans un bon nombre de disciplines, de la course à pied au vélo en passant par la natation et le golf.

